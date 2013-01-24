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PerfectCare Expert

Парогенератор

GC9220/02
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  • Одна оптимальная настройка для всех типов тканей Одна оптимальная настройка для всех типов тканей Одна оптимальная настройка для всех типов тканей
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    PerfectCare Expert Парогенератор

    GC9220/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Одна оптимальная настройка для всех типов тканей

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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    PerfectCare Expert Парогенератор

    Одна оптимальная настройка для всех типов тканей

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Одна оптимальная настройка для всех типов тканей

      Благодаря революционной технологии OptimalTemp

      • 5 бар
      • Паровой удар 230 г
      • Съемный резервуар для воды 1,5 л
      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

      Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Съемный резервуар для воды емкостью 1,5 л, до 2 часов глажения без необходимости повторного наполнения.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

      OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

      Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.

      100% быстрое глажение всех типов тканей — ни один утюг не справится быстрее

      100 % быстрое глажение даже самых сложных тканей — ни один парогенератор не справится с работой быстрее.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Подача пара
        Да
        Паровой удар
        230  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        До 5
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        1500  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        • Съемный резервуар для воды
        • Большое отверстие для залива воды
        Долив в любое время
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Отделение для хранения шнура
        Отделение для хранения шнура
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шланга
        1,7  м
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Easy De-calc
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да

      • Технические характеристики

        Вес утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        5  кг

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