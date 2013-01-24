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Одна оптимальная настройка для всех типов тканей
Разглаживайте одежду из любой ткани от шелка до льна, хлопка, кашемира в любой последовательности и без ожидания. Парогенератор Philips PerfectCare GC9230/02 с технологией Optimal Temp обеспечивает невероятно быстрые результаты без малейшего риска для любой одежды. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одна оптимальная настройка для всех типов тканей
Разглаживайте одежду из любой ткани от шелка до льна, хлопка, кашемира в любой последовательности и без ожидания. Парогенератор Philips PerfectCare GC9230/02 с технологией Optimal Temp обеспечивает невероятно быстрые результаты без малейшего риска для любой одежды. Узнать обо всех преимуществах
Одна оптимальная настройка для всех типов тканей
Разглаживайте одежду из любой ткани от шелка до льна, хлопка, кашемира в любой последовательности и без ожидания. Парогенератор Philips PerfectCare GC9230/02 с технологией Optimal Temp обеспечивает невероятно быстрые результаты без малейшего риска для любой одежды. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одна оптимальная настройка для всех типов тканей
Разглаживайте одежду из любой ткани от шелка до льна, хлопка, кашемира в любой последовательности и без ожидания. Парогенератор Philips PerfectCare GC9230/02 с технологией Optimal Temp обеспечивает невероятно быстрые результаты без малейшего риска для любой одежды. Узнать обо всех преимуществах
100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.
Утюг протестирован и одобрен независимыми экспертами в области текстиля — DWI, IWTO и Woolmark. Программа Woolmark Apparel Care помогает потребителям выбрать качественные средства для ухода за одеждой, которые были одобрены компанией Woolmark для использования с изделиями из шерсти. На настоящий момент Philips OptimalTEMP является единственной технологией, которая была отмечена сертификатом Woolmark Gold. Вы можете быть уверены, что продукты для ухода за одеждой, одобренные Woolmark Apparel Care, идеально подходят для любых шерстяных вещей.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Съемный резервуар для воды емкостью 1,5 л, до 2 часов глажения без необходимости повторного наполнения.
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Зафиксируйте утюг Philips и с легкостью переносите парогенератор в нужное место.
Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.
100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.
100 % быстрое глажение даже самых сложных тканей — ни один парогенератор не справится с работой быстрее.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30