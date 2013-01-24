Ультрабыстрое глажение

Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах