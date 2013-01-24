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PerfectCare Silence

Парогенератор

GC9520/02
Общая оценка / 5
1 награда
  • Быстрое и бесшумное глажение Быстрое и бесшумное глажение Быстрое и бесшумное глажение
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    PerfectCare Silence Парогенератор

    GC9520/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрое и бесшумное глажение

    Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум. Парогенератор Philips PerfectCare Silence обеспечивает мощную подачу пара и быстрое глажение при низком уровне шума. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PerfectCare Silence Парогенератор

    Быстрое и бесшумное глажение

    Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум. Парогенератор Philips PerfectCare Silence обеспечивает мощную подачу пара и быстрое глажение при низком уровне шума. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и бесшумное глажение

    Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум. Парогенератор Philips PerfectCare Silence обеспечивает мощную подачу пара и быстрое глажение при низком уровне шума. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PerfectCare Silence Парогенератор

    Быстрое и бесшумное глажение

    Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум. Парогенератор Philips PerfectCare Silence обеспечивает мощную подачу пара и быстрое глажение при низком уровне шума. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и бесшумное глажение

      Быстрое и бесшумное глажение

      • Давление пара до 6 бар
      • Паровой удар 270 г
      • Фиксация Carry-lock
      • Съемный резервуар для воды 1,5 л
      Технология Silent Steam: мощная подача пара и минимум шума

      Технология Silent Steam: мощная подача пара и минимум шума

      Гладьте с удовольствием в кругу семьи или за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум парогенератора. Технология Silent Steam обеспечивает мощную и бесшумную подачу пара. Ваш парогенератор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Можно безопасно оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске

      Можно безопасно оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске

      Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

      Подача пара до 270 г

      Подача пара до 270 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

      Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

      Утюг протестирован и одобрен независимыми экспертами в области текстиля — DWI, IWTO и Woolmark. Программа Woolmark Apparel Care помогает потребителям выбрать качественные средства для ухода за одеждой, которые были одобрены компанией Woolmark для использования с изделиями из шерсти. На настоящий момент Philips OptimalTEMP является единственной технологией, которая была отмечена сертификатом Woolmark Gold. Вы можете быть уверены, что продукты для ухода за одеждой, одобренные Woolmark Apparel Care, идеально подходят для любых шерстяных вещей.

      Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Резервуар для воды 1,5 л позволяет гладить до 2 часов без необходимости долива воды.

      Давление пара до 6 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Технология OptimalTEMP
        Да
        Давление
        До 6
        Паровой удар
        270  г
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Безопасность и удобство использования
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Регулировка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Время нагрева
        2  мин.
        Долив в любое время
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка
        Объем резервуара для воды
        1500  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        • Съемный резервуар для воды
        • Большое отверстие для залива воды
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Отделение для хранения шнура
        Отделение для хранения шнура
        Длина шланга
        1,7  м
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Забота об окружающей среде

        Режим энергосбережения
        Да

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        Easy De-Calc

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        5,4  кг
        Габариты изделия
        28,3 x 26,3 x 42,4  см
        Размеры упаковки
        33,5 x 30,5 x 49,1  см
        напряжение
        220—240  В

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