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Cast Server Профессиональные ТВ

HAL6024/12
  • Уверенные трансляции Уверенные трансляции Уверенные трансляции
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    Cast Server Профессиональные ТВ

    HAL6024/12

    Уверенные трансляции

    Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Cast Server Профессиональные ТВ

    Уверенные трансляции

    Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.

    Уверенные трансляции

    Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Cast Server Профессиональные ТВ

    Уверенные трансляции

    Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.

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      Уверенные трансляции

      Безопасное и простое решение для конфигураций с профессиональными ТВ

      • Cast Server

      Универсальное решение для трансляций

      Легко интегрируйте Philips Cast Server в ту же сеть IP, что и телевизор, и настройте через интерфейс CMND. Требуется интерфейс Hotel PMS или CMND Reception.

      Удобная работа с Chromecast built-in™

      Philips Cast Server полностью совместим с Chromecast built-in на профессиональных телевизорах Philips. Он также поддерживает смешанные конфигурации с внешними модулями Chromecast v3, например в отелях, где обновление парка телевизоров происходит поэтапно.

      Настраивается под фирменный стиль бренда

      Используйте элементы фирменного стиля вашего бренда и замените фоновое изображение пользовательского интерфейса Cast Server на ваш логотип.

      Больше никаких лишних точек доступа Wi-Fi

      Philips Cast Server не использует отдельную сеть Wi-Fi ­и точки доступа для каждого телевизора, что упрощает сетевое окружение и управление пользователем.

      Уникальная модель для бизнеса

      Cast Server является надежным комплексным решением Philips с лицензией на 5 лет, которая продлевается ежегодно. Вместе с бесплатным ПО PPDS CMND и общим PMS-интерфейсом это серверное решение работает без дополнительных сервисов, что сокращает уровень издержек и делает его самым экономичным в отрасли.

      Включает доступ к статистике трансляций

      Система, полностью соответствующая требованиям GDPR и предлагающая актуальную статистику по использованию приложений с трансляциями для должного управления решением.

      Не нужно подключаться к другой сети Wi-Fi

      Транслировать с мобильных устройств стало еще проще и безопаснее. Не разрывая подключение к сети Wi-Fi, просто отсканируйте QR-код на телевизоре в вашем номере, чтобы выполнить его сопряжение с мобильным устройством.

      Запускайте трансляции любого контента — когда и где удобно.

      После сопряжения пользователи могут запустить трансляцию, коснувшись значка трансляции на любом приложении с функциями трансляции — даже если телевизор отключен.

      Пользовательский интерфейс на предпочитаемом языке

      Когда предпочитаемый язык задается при регистрации в отеле, пользовательский интерфейс также будет изменен, и телевизор будет отображать меню на языке пользователя.

      • Комфорт

        19", крепится на кронштейн
        Да

      • Совместимость

        Работает с
        • Телевизор для гостиниц серии 4500
        • MediaSuite TV серии 5000
        • MediaSuite TV серии 6000

      • Подключения

        Передний
        • Ethernet LAN (гостевая сеть)
        • Вход постоянного тока (5 В)
        • Диагностические исследования
        Назад
        Ethernet LAN (IP-сеть телевизора)
        Диагностические исследования
        2x DB-9 последовательный, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

      • Мощность

        Источник питания
        5 В/2 А пост. тока

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Адаптер AC/DC: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 5 В/5 А пост. тока
        • 19" кронштейны для крепления (2 шт.)

      • Размеры

        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        35 x 30 x 10  см
        Вес брутто
        2,6  кг
        Вес продукта
        1,7  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        30 x 22 x 5 см

      • Информация об упаковке

        EAN
        87 18863 80001 0

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 87 18863 80001 7
        Количество изделий
        5
        Внешняя упаковка (Ш x В x Г)
        35 x 35 x 50  см
        Вес брутто
        13.6  кг

      • Поддержка

        CMND
        v7.5.1 или выше

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          • QR Code является зарегистрированным товарным знаком DENSO WAVE INCORPORATED.
          • Chromecast является товарным знаком Google LLC.
          • Изображения приведены в целях демонстрации и могут не являться точной копией фактического продукта.
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