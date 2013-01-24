Система двойного контроля позволяет точно управлять температурой

С системой двойного контроля новая мультиварка "Все в одном" точно управляет температурой и уменьшает колебания температуры на 50 %*. Столь точная технология позволяет готовить разные ингредиенты именно так, как запланировано, чтобы вы могли без труда наслаждаться вкусными блюдами и даже высокой кухней у себя дома.