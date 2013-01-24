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Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*
Наслаждайтесь качественными блюдами даже в самые загруженные дни! Разные ингредиенты готовятся с учетом точной настройки давления и температуры благодаря системе двойного контроля, которая обеспечивает на 50 % более стабильный температурный режим. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*
Наслаждайтесь качественными блюдами даже в самые загруженные дни! Разные ингредиенты готовятся с учетом точной настройки давления и температуры благодаря системе двойного контроля, которая обеспечивает на 50 % более стабильный температурный режим. Узнать обо всех преимуществах
Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*
Наслаждайтесь качественными блюдами даже в самые загруженные дни! Разные ингредиенты готовятся с учетом точной настройки давления и температуры благодаря системе двойного контроля, которая обеспечивает на 50 % более стабильный температурный режим. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*
Наслаждайтесь качественными блюдами даже в самые загруженные дни! Разные ингредиенты готовятся с учетом точной настройки давления и температуры благодаря системе двойного контроля, которая обеспечивает на 50 % более стабильный температурный режим. Узнать обо всех преимуществах
С системой двойного контроля новая мультиварка "Все в одном" точно управляет температурой и уменьшает колебания температуры на 50 %*. Столь точная технология позволяет готовить разные ингредиенты именно так, как запланировано, чтобы вы могли без труда наслаждаться вкусными блюдами и даже высокой кухней у себя дома.
Дополнительные программы мультиварки включают в себя приготовление на пару, выпекание и приготовление йогуртов — с ними вы сможете удивить своих родных и друзей еще более широким ассортиментом блюд и десертов.
Вы можете сохранить до 3 пользовательских программ приготовления и повторно готовить по любимым рецептам нажатием кнопки быстрого доступа.
Теперь вы можете настроить не только время, но и давление, с которым будет готовиться блюдо — полный контроль над процессом позволит создавать блюда с идеальной текстурой. Повысьте давление скороварки для большего размягчения ингредиентов или понизьте его, если ингредиенты кажутся слишком мягкими.
Одно нажатие кнопки повышения густоты соуса — и из соуса/супа будет выпарена лишняя вода для создания более яркого вкуса.
Панель управления SensorTouch в верхней части устройства для удобства использования.
Простой в использовании таймер отсрочки старта до 24 часов и автоматическая функция поддержания температуры в течение 12 часов помогут в своевременном приготовлении, а также поддержании температуры блюд перед до подачи на стол.
Благодаря дополнительному давлению даже твердые ингредиенты можно размягчить за несколько минут. 9 программ скороварки помогут вам готовить вкусные блюда при нехватке времени.
Пассерование/обжаривание для передачи богатого вкуса еще до начала приготовления.
Программы тиховарки с разными температурными режимами помогут создать нежные блюда, тающие во рту.
Давление будет автоматически сброшено после окончания приготовления, и вам не придется вручную делать это или ждать естественного снижения уровня давления с охлаждением мультиварки.
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Технические характеристики
Дизайн
Отделка