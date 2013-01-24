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Deluxe collection

Мультиварка "Все в одном"

HD2145/62
Общая оценка / 5
  • Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее* Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее* Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*
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    Deluxe collection Мультиварка "Все в одном"

    HD2145/62
    Общая оценка / 5

    Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*

    Наслаждайтесь качественными блюдами даже в самые загруженные дни! Разные ингредиенты готовятся с учетом точной настройки давления и температуры благодаря системе двойного контроля, которая обеспечивает на 50 % более стабильный температурный режим. Узнать обо всех преимуществах

    Deluxe collection Мультиварка "Все в одном"

    Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*

    Наслаждайтесь качественными блюдами даже в самые загруженные дни! Разные ингредиенты готовятся с учетом точной настройки давления и температуры благодаря системе двойного контроля, которая обеспечивает на 50 % более стабильный температурный режим. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*

    Наслаждайтесь качественными блюдами даже в самые загруженные дни! Разные ингредиенты готовятся с учетом точной настройки давления и температуры благодаря системе двойного контроля, которая обеспечивает на 50 % более стабильный температурный режим. Узнать обо всех преимуществах

    Deluxe collection Мультиварка "Все в одном"

    Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*

    Наслаждайтесь качественными блюдами даже в самые загруженные дни! Разные ингредиенты готовятся с учетом точной настройки давления и температуры благодаря системе двойного контроля, которая обеспечивает на 50 % более стабильный температурный режим. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальное блюдо, приготовленное до 6 раз быстрее*

      С системой двойного контроля

      • Система двойного контроля
      • Функция добавления ингредиента
      • Функция повышения густоты соуса
      • 6 л, 1000 Вт
      Система двойного контроля позволяет точно управлять температурой

      Система двойного контроля позволяет точно управлять температурой

      С системой двойного контроля новая мультиварка "Все в одном" точно управляет температурой и уменьшает колебания температуры на 50 %*. Столь точная технология позволяет готовить разные ингредиенты именно так, как запланировано, чтобы вы могли без труда наслаждаться вкусными блюдами и даже высокой кухней у себя дома.

      Программы мультиварки для еще большего разнообразия

      Программы мультиварки для еще большего разнообразия

      Дополнительные программы мультиварки включают в себя приготовление на пару, выпекание и приготовление йогуртов — с ними вы сможете удивить своих родных и друзей еще более широким ассортиментом блюд и десертов.

      MyFavourite: сохраняйте до 3 пользовательских программ приготовления

      MyFavourite: сохраняйте до 3 пользовательских программ приготовления

      Вы можете сохранить до 3 пользовательских программ приготовления и повторно готовить по любимым рецептам нажатием кнопки быстрого доступа.

      Программируемые настройки приготовления дают вам полный контроль

      Программируемые настройки приготовления дают вам полный контроль

      Теперь вы можете настроить не только время, но и давление, с которым будет готовиться блюдо — полный контроль над процессом позволит создавать блюда с идеальной текстурой. Повысьте давление скороварки для большего размягчения ингредиентов или понизьте его, если ингредиенты кажутся слишком мягкими.

      Густой соус одним нажатием кнопки

      Густой соус одним нажатием кнопки

      Одно нажатие кнопки повышения густоты соуса — и из соуса/супа будет выпарена лишняя вода для создания более яркого вкуса.

      Панель управления SensorTouch в верхней части устройства для простого использования

      Панель управления SensorTouch в верхней части устройства для простого использования

      Панель управления SensorTouch в верхней части устройства для удобства использования.

      Добавляйте требующие особого подхода ингредиенты в конце программы скороварки

      Добавляйте требующие особого подхода ингредиенты в конце программы скороварки

      Таймер отсрочки старта и автоматическое поддержание температуры

      Простой в использовании таймер отсрочки старта до 24 часов и автоматическая функция поддержания температуры в течение 12 часов помогут в своевременном приготовлении, а также поддержании температуры блюд перед до подачи на стол.

      Программы скороварки для приготовления вкусных блюд за считанные минуты

      Благодаря дополнительному давлению даже твердые ингредиенты можно размягчить за несколько минут. 9 программ скороварки помогут вам готовить вкусные блюда при нехватке времени.

      Пассерование/обжаривание для передачи богатого вкуса

      Пассерование/обжаривание для передачи богатого вкуса еще до начала приготовления.

      Программы тиховарки для создания нежных блюд, тающих во рту

      Программы тиховарки с разными температурными режимами помогут создать нежные блюда, тающие во рту.

      Автоматический сброс давления ускоряет работу с устройством и обеспечивает безопасность

      Давление будет автоматически сброшено после окончания приготовления, и вам не придется вручную делать это или ждать естественного снижения уровня давления с охлаждением мультиварки.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная чашка
        • Буклет с рецептами
        • Ложка
        • Поддон/корзина для приготовления на пару

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Цифровой сенсорный дисплей
        • Функция сохранения настроек
        • Регулировка времени
        Функция поддержания температуры Keep warm
        12  часов

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Объем
        6  л
        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50  Гц
        напряжение
        220–240  В
        Мощность
        910–1090  Вт

      • Дизайн

        цвет
        Жемчужно-серый

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь

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          • По сравнению с оригинальной мультиваркой "Все в одном" Philips
          • Рваная свинина, 45 минут в режиме скороварки либо 8 часов в режиме тиховарки