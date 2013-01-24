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Daily Collection

Тостер

HD2586/20
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  • Легкое приготовление отличных тостов Легкое приготовление отличных тостов Легкое приготовление отличных тостов
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    Daily Collection Тостер

    HD2586/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Легкое приготовление отличных тостов

    Этот компактный металлический тостер Philips позволяет приготовить вкусные тосты в любое время. Два широких отверстия для хлеба разной длины для равномерного обжаривания и регулятор степени обжарки. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

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    Daily Collection Тостер

    Легкое приготовление отличных тостов

    Этот компактный металлический тостер Philips позволяет приготовить вкусные тосты в любое время. Два широких отверстия для хлеба разной длины для равномерного обжаривания и регулятор степени обжарки. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

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      Легкое приготовление отличных тостов

      Компактный металлический тостер с большими отделениями для тостов

      • 2 отделения для тостов
      • Компактный
      • Черный/серебристый, полированный металл
      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается.

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

      Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

      Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

      Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.

      Специальный подъемник для безопасного извлечения небольших хлебцев

      Специальный подъемник для безопасного извлечения небольших хлебцев

      Благодаря этому можно приподнять небольшие кусочки хлеба и с легкостью извлечь их, не обжигаясь.

      Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

      Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

      Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.

      Настройка степени обжаривания (7 режимов)

      Настройка степени обжаривания (7 режимов)

      Тостер из коллекции Philips Avance оснащен семью режимами обжаривания.

      Отделение для шнура для удобства хранения

      Отделение для шнура для удобства хранения

      Отделение для шнура для удобства хранения

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Компактные размеры тостера позволяют освободить место на кухонном столе

      Компактные размеры тостера позволяют освободить место на кухонном столе

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        • Корпус из матовой нержавеющей стали
        • Хромированная верхняя панель
        Цвет
        Серебристый металлик, черный

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        870—950  Вт
        Размеры ниши (Д x Ш x В)
        130 x 32 x 120  миллиметра
        Длина шнура
        0,8  м
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц

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