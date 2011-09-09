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    Daily Collection Тостер

    HD2586/20

    Легкое приготовление отличных тостов

    Этот компактный металлический тостер Philips позволяет приготовить вкусные тосты в любое время. Два широких отверстия для хлеба разной длины для равномерного обжаривания и регулятор степени обжарки. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки.

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    Daily Collection Тостер

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    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактный металлический тостер с большими отделениями для тостов

    • 2 отделения для тостов
    • Компактный
    • Черный/серебристый, полированный металл
    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

    Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

    Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.

    Специальный подъемник для безопасного извлечения небольших хлебцев

    Специальный подъемник для безопасного извлечения небольших хлебцев

    Благодаря этому можно приподнять небольшие кусочки хлеба и с легкостью извлечь их, не обжигаясь.

    Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

    Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

    Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.

    Настройка степени обжаривания (7 режимов)

    Настройка степени обжаривания (7 режимов)

    Тостер из коллекции Philips Avance оснащен семью режимами обжаривания.

    Отделение для шнура для удобства хранения

    Отделение для шнура для удобства хранения

    Отделение для шнура для удобства хранения

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Компактные размеры тостера позволяют освободить место на кухонном столе

    Компактные размеры тостера позволяют освободить место на кухонном столе

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Серебристый металлик, черный
      Материалы
      • Корпус из матовой нержавеющей стали
      • Хромированная верхняя панель

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V
      Мощность
      870—950  W
      Длина шнура
      0,8  m
      Частота
      50—60  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      130 x 32 x 120  mm

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да

    Badge-D2C

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