HD2586/20
Легкое приготовление отличных тостов
Этот компактный металлический тостер Philips позволяет приготовить вкусные тосты в любое время. Два широких отверстия для хлеба разной длины для равномерного обжаривания и регулятор степени обжарки. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки.Узнать обо всех преимуществах
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Корпус тостера не нагревается.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.
Благодаря этому можно приподнять небольшие кусочки хлеба и с легкостью извлечь их, не обжигаясь.
Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.
Тостер из коллекции Philips Avance оснащен семью режимами обжаривания.
Отделение для шнура для удобства хранения
Компактные размеры тостера позволяют освободить место на кухонном столе
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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