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Тостер

HD2623/59
Общая оценка / 5
  • Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией
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    Тостер

    HD2623/59
    Общая оценка / 5

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер с широкими слотами и функцией регулирования ширины для приготовления равномерно поджаренных золотисто-коричневых, толстых или тонких ломтиков. Оснащен пылезащитной крышкой, нагревательной подставкой и выдвигающимся поддоном для крошек. Низкая температура стенок, специальный подъемник для небольших хлебцев и кнопка отмены гарантируют безопасность использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Тостер

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер с широкими слотами и функцией регулирования ширины для приготовления равномерно поджаренных золотисто-коричневых, толстых или тонких ломтиков. Оснащен пылезащитной крышкой, нагревательной подставкой и выдвигающимся поддоном для крошек. Низкая температура стенок, специальный подъемник для небольших хлебцев и кнопка отмены гарантируют безопасность использования. Узнать обо всех преимуществах

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер с широкими слотами и функцией регулирования ширины для приготовления равномерно поджаренных золотисто-коричневых, толстых или тонких ломтиков. Оснащен пылезащитной крышкой, нагревательной подставкой и выдвигающимся поддоном для крошек. Низкая температура стенок, специальный подъемник для небольших хлебцев и кнопка отмены гарантируют безопасность использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Тостер

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер с широкими слотами и функцией регулирования ширины для приготовления равномерно поджаренных золотисто-коричневых, толстых или тонких ломтиков. Оснащен пылезащитной крышкой, нагревательной подставкой и выдвигающимся поддоном для крошек. Низкая температура стенок, специальный подъемник для небольших хлебцев и кнопка отмены гарантируют безопасность использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

      Ломтики, толстые или тонкие, всегда отлично поджарены

      • 2 отделения для тостов
      • 3 режима
      • Белый/оранжевый

      Сверхширокие отделения для любых ломтиков, толстых или тонких

      Тостер Philips со сверхширокими отверстиями для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.

      Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

      Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается.

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

      Технические характеристики

      • Аксессуары в комплекте

        Крышка от пыли
        оранжевый

      • Общие характеристики

        Функция автоматического отключения
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        1000  Вт
        Размеры ниши (Д x Ш x В)
        136 x 32 x 130  миллиметра
        Длина шнура
        0,9  см
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60 Гц  Гц

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый/ Оранжевый закат
        Материалы
        Пластмассовый корпус (PP/PC/ABS), хромированный верх

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