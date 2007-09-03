HD2623/59
Аппетитные тосты для всей компании
Этот тостер с широкими слотами и функцией регулировки ширины обеспечит поджарку любых ломтиков хлеба до равномерной золотистой корочки. Оснащен крышкой для защиты от пыли, отсеком для подогрева и выдвижным поддоном для крошек. Безопасно использовать благодаря термоизолированным стенкам, функции подъемника и кнопке отмены.Узнать обо всех преимуществах
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Тостер Philips со сверхширокими отверстиями для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.
Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.
Корпус тостера не нагревается.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
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