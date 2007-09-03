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  • Аппетитные тосты для всей компании Аппетитные тосты для всей компании Аппетитные тосты для всей компании

    Тостер

    HD2623/59

    Аппетитные тосты для всей компании

    Этот тостер с широкими слотами и функцией регулировки ширины обеспечит поджарку любых ломтиков хлеба до равномерной золотистой корочки. Оснащен крышкой для защиты от пыли, отсеком для подогрева и выдвижным поддоном для крошек. Безопасно использовать благодаря термоизолированным стенкам, функции подъемника и кнопке отмены.

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    Тостер

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    Аппетитные тосты для всей компании

    Всегда идеальная поджарка ломтиков любой толщины

    • 2 отделения для тостов
    • 3 режима
    • Белый/оранжевый
    Сверхширокие отделения для любых ломтиков, толстых или тонких

    Сверхширокие отделения для любых ломтиков, толстых или тонких

    Тостер Philips со сверхширокими отверстиями для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается.

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Пластмассовый корпус (PP/PC/ABS), хромированный верх
      Цвет
      Белый / оранжевый

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      0,9  cm
      Мощность
      1000  W
      Частота
      50/60 Гц  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      136*32*130  mm

    • Общие характеристики

      Функция автоматического отключения
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Крышка от пыли
      оранжевый

    Badge-D2C

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