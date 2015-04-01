HD2628/00
Насладитесь вкусом отличных тостов
Тостер с отделениями регулируемой ширины для приготовления вкусных тостов. Готовьте равномерно подрумяненные до золотистой корочки тосты разной толщины. Прибор удобен в использовании и оснащен такими полезными функциями, как разморозка и подогрев. Безопасное использование благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности.Узнать обо всех преимуществах
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Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Индивидуальная настройка температурного режима для приготовления вкусных тостов.
Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.
Кнопка разморозки на тостере позволяет размораживать и поджаривать хлеб за один прием, а кнопка подогрева — разогревать остывший хлеб или подрумянить уже поджаренный ломтик.
Благодаря этому можно приподнять небольшие кусочки хлеба и с легкостью извлечь их, не обжигаясь.
Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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