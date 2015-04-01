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  • Насладитесь вкусом отличных тостов Насладитесь вкусом отличных тостов Насладитесь вкусом отличных тостов

    Тостер

    HD2628/80

    Насладитесь вкусом отличных тостов

    Тостер Philips с отделениями регулируемой ширины для приготовления вкусных тостов. Готовьте равномерно подрумяненные до золотистой корочки тосты разной толщины. Прибор удобен в использовании и оснащен такими полезными функциями, как разморозка и подогрев. Безопасное использование благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности.

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    Тостер

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    Насладитесь вкусом отличных тостов

    С этим тостером хлеб всегда будет иметь золотистую корочку

    • 2 отделения для тостов, металл
    • 2 функции
    • Полированный металл, цвет шампань
    • Широкое отделение для тостов
    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Регулятор степени обжаривания

    Регулятор степени обжаривания

    Индивидуальная настройка температурного режима для приготовления вкусных тостов.

    Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

    Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

    Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.

    Разморозьте хлеб или подогрейте недавно приготовленные тосты за один прием

    Разморозьте хлеб или подогрейте недавно приготовленные тосты за один прием

    Кнопка разморозки на тостере позволяет размораживать и поджаривать хлеб за один прием, а кнопка подогрева — разогревать остывший хлеб или подрумянить уже поджаренный ломтик.

    Специальный подъемник для безопасного извлечения небольших хлебцев

    Специальный подъемник для безопасного извлечения небольших хлебцев

    Благодаря этому можно приподнять небольшие кусочки хлеба и с легкостью извлечь их, не обжигаясь.

    Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

    Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

    Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный, металл
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      19,1 x 27,1 x 16,2  cm

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240 В  V
      Мощность
      950 Вт  W
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Сиреневый

    Badge-D2C

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