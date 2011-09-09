HD2636/20
Насладитесь вкусом отличных тостов
Тостер Philips HD2636/20 с широкими и глубокими отделениями и функцией автоматического центрирования для равномерно поджаренных золотистых тостов из толстых и тонких ломтиков. Оснащен подставкой для подогревания булочек, выдвигающимся поддоном для крошек и кнопками подогрева и разморозки.Узнать обо всех преимуществах
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Корпус тостера не нагревается.
Тостер Philips со сверхширокими отверстиями для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Благодаря этому можно приподнять небольшие кусочки хлеба и с легкостью извлечь их, не обжигаясь.
Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.
Тостер из коллекции Philips Avance оснащен семью режимами обжаривания.
Подогрев, разморозка и приготовление тостов любой степени обжаривания.
Отделение для шнура для удобства хранения
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
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