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Корпус тостера не нагревается.
Тостер Philips со сверхширокими отверстиями для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Благодаря этому можно приподнять небольшие кусочки хлеба и с легкостью извлечь их, не обжигаясь.
Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.
Тостер из коллекции Philips Viva оснащен семью режимами обжаривания.
Подогрев, разморозка и приготовление тостов любой степени обжаривания.
Отделение для шнура для удобства хранения
Аксессуары в комплекте
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики