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    Viva Collection Тостер

    HD2636/20

    Насладитесь вкусом отличных тостов

    Тостер Philips HD2636/20 с широкими и глубокими отделениями и функцией автоматического центрирования для равномерно поджаренных золотистых тостов из толстых и тонких ломтиков. Оснащен подставкой для подогревания булочек, выдвигающимся поддоном для крошек и кнопками подогрева и разморозки.

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    Viva Collection Тостер

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    Насладитесь вкусом отличных тостов

    С этим тостером хлеб всегда будет иметь золотистую корочку

    • 2 отделения для тостов, металл
    • 3 режима
    • Полированный металл
    • Сверхширокое отделен., подст. д/булочек
    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается.

    Сверхширокие отделения для любых ломтиков, толстых или тонких

    Сверхширокие отделения для любых ломтиков, толстых или тонких

    Тостер Philips со сверхширокими отверстиями для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

    Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

    Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов.

    Специальный подъемник для безопасного извлечения небольших хлебцев

    Специальный подъемник для безопасного извлечения небольших хлебцев

    Благодаря этому можно приподнять небольшие кусочки хлеба и с легкостью извлечь их, не обжигаясь.

    Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

    Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

    Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.

    Настройка степени обжаривания (7 режимов)

    Настройка степени обжаривания (7 режимов)

    Тостер из коллекции Philips Avance оснащен семью режимами обжаривания.

    Подогрев, разморозка и приготовление тостов любой степени обжаривания.

    Подогрев, разморозка и приготовление тостов любой степени обжаривания.

    Подогрев, разморозка и приготовление тостов любой степени обжаривания.

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Отделение для шнура для удобства хранения

    Отделение для шнура для удобства хранения

    • Характеристики дизайна

      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      19 x 28 x 18,5  cm
      Материалы
      • Корпус из матовой нержавеющей стали
      • Хромированная верхняя панель
      Цвет
      Черный, металл

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      850—1000  W
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50—60  Hz

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Подставка для подогрева булочек
      Да

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