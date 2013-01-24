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Отличные тосты, простая очистка
Металлический тостер элегантного дизайна для приготовления тостов на любой вкус. Встроенные функции: нагревательная подставка для простого подогревания булочек, блинчиков и круассанов, семь установок поджаривания, разморозки и подогревания. Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличные тосты, простая очистка
Металлический тостер элегантного дизайна для приготовления тостов на любой вкус. Встроенные функции: нагревательная подставка для простого подогревания булочек, блинчиков и круассанов, семь установок поджаривания, разморозки и подогревания. Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек. Узнать обо всех преимуществах
Отличные тосты, простая очистка
Металлический тостер элегантного дизайна для приготовления тостов на любой вкус. Встроенные функции: нагревательная подставка для простого подогревания булочек, блинчиков и круассанов, семь установок поджаривания, разморозки и подогревания. Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличные тосты, простая очистка
Металлический тостер элегантного дизайна для приготовления тостов на любой вкус. Встроенные функции: нагревательная подставка для простого подогревания булочек, блинчиков и круассанов, семь установок поджаривания, разморозки и подогревания. Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря широким отверстиям подходит для различных типов хлеба.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Общие характеристики