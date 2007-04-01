Pure Essentials Collection Тостер
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу.
Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Pure Essentials Collection Тостер
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Тостер для хлеба разных сортов 2 отделения для тостов 3 функции Черный Сверхдлинное отделение для тостов Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики
Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.
Подставка для подогрева булочек и круассанов
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Разморозка хлеба и приготовление тостов любой степени обжаривания.
Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный
Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов
Корпус тостера не нагревается Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба
Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба.
Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба
Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.