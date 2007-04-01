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  • Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Pure Essentials Collection Тостер

    HD2686/90

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу.

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    Pure Essentials Collection Тостер

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    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Тостер для хлеба разных сортов

    • 2 отделения для тостов
    • 3 функции
    • Черный
    • Сверхдлинное отделение для тостов
    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов.

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

    Разморозка хлеба и приготовление тостов любой степени обжаривания.

    Разморозка хлеба и приготовление тостов любой степени обжаривания.

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба

    Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба.

    Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

    Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Корпус: металл/пластик (PC/ABS), хромированный верх
      Цвет
      Черный, металлик, красный

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      1500  W
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50/60  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      152 * 30 * 130  mm

    • Общие характеристики

      Функция автоматического отключения
      Да
      Различные режимы приготовления тостов
      8

    Badge-D2C

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