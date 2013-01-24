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Pure Essentials Collection

Тостер

HD2686/90
Общая оценка / 5
  • Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
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    Pure Essentials Collection Тостер

    HD2686/90
    Общая оценка / 5

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Pure Essentials Collection Тостер

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Pure Essentials Collection Тостер

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/90 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все toaster

      Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

      Тостер для хлеба разных сортов

      • 2 отделения для тостов
      • 3 функции
      • Черный
      • Сверхдлинное отделение для тостов
      Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

      Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

      Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов.

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

      Разморозка хлеба и приготовление тостов любой степени обжаривания.

      Разморозка хлеба и приготовление тостов любой степени обжаривания.

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается

      Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба

      Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба.

      Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

      Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Различные режимы приготовления тостов
        8
        Функция автоматического отключения
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        1500  Вт
        Размеры ниши (Д x Ш x В)
        152 * 30 * 130  миллиметра
        Длина шнура
        0,85  м
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Корпус: металл/пластик (PC/ABS), хромированный верх
        Цвет
        Черный, металлик, красный

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