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Daily Collection

Мини-чайник

HD4609/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды
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    2 year worldwide guarantee

    Daily Collection Мини-чайник

    HD4609/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Мини-чайник

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Мини-чайник

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

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      Кипятите только необходимое количество воды

      Экономия электроэнергии до 50%

      • 0,8 л, 900 Вт
      • с индикатором уровня воды по чашкам
      • Белый
      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Если вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, вы экономите до 50 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

      Когда чайник включен, загорается подсветка

      Когда чайник включен, загорается подсветка

      Элегантная синяя подсветка выключателя уведомляет о процессе нагрева.

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        ярко-белый
        Материалы
        • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
        • Корпус: полипропилен/ ABS
        • Кнопка включения и ручка: полипропилен

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        0,8  л
        Мощность
        900  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        15,8x18,5x22  см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        22,5x22,5x22,5  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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