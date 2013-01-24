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Кипятите только необходимое количество воды
Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальная функция "индикатор воды на 1 чашку" позволяет вскипятить в этом мини-чайнике ровно столько воды, сколько вам нужно, при этом чайник не занимает лишнего места на кухне. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 50% энергии и снизите влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах
Если вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, вы экономите до 50 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Элегантная синяя подсветка выключателя уведомляет о процессе нагрева.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Размеры
Обслуживание