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  • Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды

    Чайник

    HD4622/20

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить в этом мини-чайнике Philips HD4622/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 50 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду

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    Чайник

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    Кипятите только необходимое количество воды

    Этот чайник позволяет экономить до 66 % энергии

    • 1,25 л, 2400 Вт
    • с индикатором уровня воды по чашкам
    • Полированный металл
    • Откидная крышка на петлях
    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

    Когда чайник включен, загорается подсветка

    Когда чайник включен, загорается подсветка

    Элегантная красная подсветка выключателя чайника уведомляет о процессе нагрева.

    Удобное наполнение через носик/крышку

    Удобное наполнение через носик/крышку

    Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

    Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

    Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
      • Корпус: нержавеющая сталь
      • Кнопка включения и ручка: полипропилен
      Цвет
      полиров. металл

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,75  m
      Мощность
      2400  W
      Напряжение
      220—240  V
      Емкость
      1,25  l
      Частота
      50—60  Hz

    • Общие характеристики

      Хранение шнура
      Да
      Подставка с поворотом на 360 градусов
      Да
      Беспроводная работа
      Да
      Широко открывающаяся крышка
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Эргономичный дизайн
      Да
      Удобное наполнение через носик
      Да
      Защита от выкипания
      Да
      Плоский нагревательный элемент
      Да
      Наполнение через носик или крышку
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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