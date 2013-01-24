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Чайник

HD4622/20
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  • Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды
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    Чайник

    HD4622/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить в этом мини-чайнике Philips HD4622/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 50 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

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    Чайник

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить в этом мини-чайнике Philips HD4622/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 50 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

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      Кипятите только необходимое количество воды

      Этот чайник позволяет экономить до 66 % энергии

      • 1,25 л, 2400 Вт
      • с индикатором уровня воды по чашкам
      • Полированный металл
      • Откидная крышка на петлях
      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      Когда чайник включен, загорается подсветка

      Когда чайник включен, загорается подсветка

      Элегантная красная подсветка выключателя чайника уведомляет о процессе нагрева.

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        полиров. металл
        Материалы
        • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
        • Корпус: нержавеющая сталь
        • Кнопка включения и ручка: полипропилен

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,25  л
        Питание
        2400  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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