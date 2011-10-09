HD4622/20
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить в этом мини-чайнике Philips HD4622/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 50 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую средуУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Элегантная красная подсветка выключателя чайника уведомляет о процессе нагрева.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
Обслуживание
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