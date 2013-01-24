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Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4649/00 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах
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Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4649/00 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах
Если вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, вы экономите до 50 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Элегантная красная подсветка выключателя чайника уведомляет о процессе нагрева.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
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