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Чайник

HD4665/20
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  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение
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    Чайник

    HD4665/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстрое и простое кипячение

    Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду. Узнать обо всех преимуществах

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    Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и простое кипячение

      Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

      • 1,7 л, 2400 Вт
      • Индикатор уровня воды
      • Полированный металл
      • Откидная крышка
      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Нагревательный элемент
        Нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        Полипропилен (PP)
        Цвет
        Полированный металл

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,7 л
        Длина шнура
        0,75 м
        Частота
        50/60  Гц
        Мощность
        2400  Вт
        напряжение
        220—240 В

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        16,7x24,2x22,8  см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        20,5x20,5x28  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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