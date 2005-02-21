HD4665/20
Быстрое и простое кипячение
Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду.Узнать обо всех преимуществах
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Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Характеристики дизайна
Размеры
Технические характеристики
Общие характеристики
Обслуживание
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