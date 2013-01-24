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Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips ровно столько воды, сколько вам нужно. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 66 % энергии, что поможет снизить негативное влияние на окружающую среду. Узнать обо всех преимуществах
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Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips ровно столько воды, сколько вам нужно. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 66 % энергии, что поможет снизить негативное влияние на окружающую среду. Узнать обо всех преимуществах
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
Двойной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.
При закипании воды раздается звуковой сигнал
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
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Технические характеристики
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