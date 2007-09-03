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  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение

    Чайник

    HD4680/55

    Быстрое и простое кипячение

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник? Плоский нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду и прост в очистке. Благодаря моющемуся фильтру очистки от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.

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    Чайник

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    Быстрое и простое кипячение

    Мощный и простой в уходе плоский нагревательный элемент

    • 1 л, 2400 Вт
    • Индикатор уровня воды
    • Белый/оранжевый
    • Откидная крышка
    Фильтр от накипи для чистотой воды

    Фильтр от накипи для чистотой воды

    Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

    Ненагревающиеся стенки для безопасности

    Ненагревающиеся стенки для безопасности

    Корпус чайника не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.

    Понятный индикатор уровня воды

    Понятный индикатор уровня воды

    Понятный индикатор уровня воды удобен как для правшей, так и для левшей.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2000-2400  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Емкость
      1,0  l
      Частота
      50–60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Белый/оранжевый

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      21.3 x 17.6 x 25  mm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Подставка с поворотом на 360 градусов
      • Автоматическое отключение
      • Защита от выкипания
      • Отделение для хранения шнура
      • Эргономичный дизайн
      • Плоский нагревательный элемент
      • Наполнение через носик или крышку
      • Нескользящие ножки
      • Широко открывающаяся крышка

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Полипропилен / ABS
      Материал нагревательного элемента
      Нержавеющая сталь
      Материал переключателя
      полипропилен

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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