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Чайник

HD4680/55
Общая оценка / 5
  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение
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    2 year worldwide guarantee

    Чайник

    HD4680/55
    Общая оценка / 5

    Быстрое и простое кипячение

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник? Плоский нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду и прост в очистке. Благодаря моющемуся фильтру очистки от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник? Плоский нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду и прост в очистке. Благодаря моющемуся фильтру очистки от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и простое кипячение

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник? Плоский нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду и прост в очистке. Благодаря моющемуся фильтру очистки от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник? Плоский нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду и прост в очистке. Благодаря моющемуся фильтру очистки от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и простое кипячение

      Мощный и простой в уходе плоский нагревательный элемент

      • 1 л, 2400 Вт
      • Индикатор уровня воды
      • Белый/оранжевый
      • Откидная крышка
      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды удобен как для правшей, так и для левшей.

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Ненагревающиеся стенки для безопасности

      Ненагревающиеся стенки для безопасности

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Эргономичный дизайн
        • Плоский нагревательный элемент
        • Наполнение через носик или крышку
        • Нескользящие ножки
        • Широко открывающаяся крышка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,0  л
        Мощность
        2000-2400  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        21,3 x 17,6 x 25  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        Белый/оранжевый

      • Отделка

        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Полипропилен / ABS
        Материал переключателя
        полипропилен

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