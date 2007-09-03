HD4680/55
Быстрое и простое кипячение
Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник? Плоский нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду и прост в очистке. Благодаря моющемуся фильтру очистки от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Корпус чайника не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.
Понятный индикатор уровня воды удобен как для правшей, так и для левшей.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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