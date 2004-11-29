HD4681/80
Чистая вода, чистый чайник
Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.Узнать обо всех преимуществах
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Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования.
Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
Звуковой сигнал извещает о закипании воды
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
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