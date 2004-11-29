Ключевые слова для поиска

  • Чистая вода, чистый чайник Чистая вода, чистый чайник Чистая вода, чистый чайник

    Чайник

    HD4681/80

    Чистая вода, чистый чайник

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чайник

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Чистая вода, чистый чайник

    Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

    • 1,7 л, 2400 Вт
    • Индикатор уровня воды
    • Белый/оранжевый
    • Откидная крышка
    Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования.

    Фильтр от накипи для чистотой воды

    Фильтр от накипи для чистотой воды

    Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    При включенном чайнике загорается подсветка

    При включенном чайнике загорается подсветка

    Фиксируемая крышка на шарнире — проста в использовании и максимально безопасна

    Фиксируемая крышка на шарнире — проста в использовании и максимально безопасна

    Звуковой сигнал извещает о закипании воды

    Звуковой сигнал извещает о закипании воды

    • Аксессуары

      В комплекте
      Фильтр в носике

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2000-2400  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Емкость
      1,7  l
      Частота
      50/60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Белый/оранжевый

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Подставка с поворотом на 360 градусов
      • Автоматическое отключение
      • Защита от выкипания
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • Эргономичный дизайн
      • Широко открывающаяся крышка

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.