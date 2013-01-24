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Быстрое и простое кипячение
Для этого изящного металлического чайника предусмотрен плоский и удобный для очистки нагревательный элемент, который позволяет вскипятить воду за считанные секунды. Благодаря моющемуся противоизвестковому фильтру вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и простое кипячение
Для этого изящного металлического чайника предусмотрен плоский и удобный для очистки нагревательный элемент, который позволяет вскипятить воду за считанные секунды. Благодаря моющемуся противоизвестковому фильтру вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое и простое кипячение
Для этого изящного металлического чайника предусмотрен плоский и удобный для очистки нагревательный элемент, который позволяет вскипятить воду за считанные секунды. Благодаря моющемуся противоизвестковому фильтру вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и простое кипячение
Для этого изящного металлического чайника предусмотрен плоский и удобный для очистки нагревательный элемент, который позволяет вскипятить воду за считанные секунды. Благодаря моющемуся противоизвестковому фильтру вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах
Элегантная красная подсветка выключателя чайника уведомляет о процессе нагрева.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Двойной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Понятный индикатор уровня воды удобен как для правшей, так и для левшей.
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Технические характеристики
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