HD4686/90
Превосходный вкус горячих напитков
Чтобы получить наслаждение от восхитительного аромата горячих напитков, их необходимо готовить при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80 °C, растворимого кофе — 90 °C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100 °C. Выберите необходимую настройку на чайнике и насладитесь вкусом любимого напитка.Узнать обо всех преимуществах
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Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C позволяют подогреть воду для приготовления чая, растворимого кофе, супа или лапши до необходимой температуры.
Функция сохранения тепла поддерживает температуру воды.
Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Тройной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Корпус чайника не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.
Звуковой сигнал извещает о закипании воды.
Характеристики дизайна
Размеры
Технические характеристики
Общие характеристики
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