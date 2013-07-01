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  • Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков

    Pure Essentials Collection Чайник

    HD4686/90

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы получить наслаждение от восхитительного аромата горячих напитков, их необходимо готовить при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80 °C, растворимого кофе — 90 °C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100 °C. Выберите необходимую настройку на чайнике и насладитесь вкусом любимого напитка.

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    Pure Essentials Collection Чайник

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    Превосходный вкус горячих напитков

    Благодаря оптимальным настройкам температуры приготовления

    • 1,5 л, 2400 Вт
    • Цифровая настройка температуры воды
    • Черный
    • Поддержание температуры
    Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C

    Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C

    Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C позволяют подогреть воду для приготовления чая, растворимого кофе, супа или лапши до необходимой температуры.

    Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

    Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

    Функция сохранения тепла поддерживает температуру воды.

    Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного заполнения и очистки

    Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного заполнения и очистки

    Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Тройной фильтр от накипи для чистой воды

    Тройной фильтр от накипи для чистой воды

    Тройной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

    Ненагревающиеся стенки для безопасности

    Ненагревающиеся стенки для безопасности

    Корпус чайника не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.

    Звуковой сигнал извещает о закипании воды

    Звуковой сигнал извещает о закипании воды.

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
      • Корпус: нержавеющая сталь и полипропилен
      • Кнопка включения и ручка: полипропилен
      Цвет
      Черный, металлик, красный

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      14,6x25,1x22,2  cm
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      31,6x18,8x23,3  cm

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,75  m
      Мощность
      2400  W
      Напряжение
      220–240  V
      Емкость
      1,5  l
      Частота
      50–60  Hz

    • Общие характеристики

      Хранение шнура
      Да
      Подставка с поворотом на 360 градусов
      Да
      Беспроводная работа
      Да
      Широко открывающаяся крышка
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Эргономичный дизайн
      Да
      Удобное наполнение через носик
      Да
      Защита от выкипания
      Да
      Плоский нагревательный элемент
      Да
      Наполнение через носик или крышку
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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