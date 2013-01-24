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Тостер

HD4815
Общая оценка / 5
1 награда
  • Легкое приготовление отличных тостов Легкое приготовление отличных тостов Легкое приготовление отличных тостов
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    Тостер

    HD4815
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактная металлическая конструкция и большие отделения для приготовления вкусных тостов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Тостер

    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактная металлическая конструкция и большие отделения для приготовления вкусных тостов. Узнать обо всех преимуществах

    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактная металлическая конструкция и большие отделения для приготовления вкусных тостов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Тостер

    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактная металлическая конструкция и большие отделения для приготовления вкусных тостов. Узнать обо всех преимуществах

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      Легкое приготовление отличных тостов

      • 2 отделения для тостов
      • Компактный
      • Белый
      Регулятор степени обжаривания

      Регулятор степени обжаривания

      Индивидуальная настройка температурного режима для приготовления вкусных тостов.

      Компактные размеры тостера позволяют освободить место на кухонном столе

      Благодаря своей компактности тостер Philips сэкономит место на вашем кухонном столе.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый/Зеленый
        Мощность
        800 Вт W

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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