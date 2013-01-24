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Портафильтр

HD5047
Общая оценка / 5
  • Для любителей эспрессо Для любителей эспрессо Для любителей эспрессо
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    Портафильтр

    HD5047
    Общая оценка / 5

    Для любителей эспрессо

    Алюминиевый напорный портафильтр в черном цвете позволит наслаждаться эспрессо. Узнать обо всех преимуществах

    Портафильтр

    Для любителей эспрессо

    Алюминиевый напорный портафильтр в черном цвете позволит наслаждаться эспрессо. Узнать обо всех преимуществах

    Для любителей эспрессо

    Алюминиевый напорный портафильтр в черном цвете позволит наслаждаться эспрессо. Узнать обо всех преимуществах

    Портафильтр

    Для любителей эспрессо

    Алюминиевый напорный портафильтр в черном цвете позволит наслаждаться эспрессо. Узнать обо всех преимуществах

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      Для любителей эспрессо

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • кроме Nina

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • 10000007
        • 10000070
        • 10000081
        • 10000196
        • 10001205
        • 10001436
        • 10002403
        • 10002768
        • 710501309
        • 710501409
        • 711412008
        • 711412011
        • 711439308
        • 711439311
        • 711446311
        • 711446711
        • 711469308
        • 711470311
        • 711525009
        • 711525208
        • 711525209
        • 711525308
        • 711525309
        • 711525311
        • 711525319
        • 711525411
        • 711543208
        • 711543308
        • 711543311
        • 711543408
        • 711543411
        • 711709250
        • 711709309
        • 711709350
        • 711710309
        • 711712009
        • 711712050
        • 716630311
        • 716633308
        • 718403330
        • 718403630
        • 718407430
        • 718415208
        • 718415308
        • 721439308
        • 721439311
        • 721525311
        • 10003810
        • 711422011
        • 711422211
        • 711422311
        • 711468008
        • 711516309
        • 711534308
        • 711534338
        • 711709308
        • 711709344
        • 716630319
        • 718010051
        • 718010351
        • 718010651
        • 718012011
        • 718012030
        • 718012311
        • 718012330
        • 718012611
        • 718014035
        • 718014335
        • 718416030
        • 721422011
        • 721422311
        • 810501309

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