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Philips Saeco Exprelia

Автоматическая кофемашина

HD8854/09
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой. Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой. Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
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    Philips Saeco Exprelia Автоматическая кофемашина

    HD8854/09
    Общая оценка / 5

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Saeco Exprelia Автоматическая кофемашина

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Saeco Exprelia Автоматическая кофемашина

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

      Восхитительное качество молочной пенки

      • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
      • Нержавеющая сталь
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой эспрессо-кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для кофе с мягким вкусом.

      Сохраните параметры вашего любимого напитка

      Сохраните параметры вашего любимого напитка

      Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

      Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

      Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

      Для непревзойденной гигиеничности эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена полностью автоматической системой двойной очистки кувшина для молока, которая состоит из двух независимых циклов очищения паром. Кувшин быстро очищается после каждого применения, чтобы каждый новый напиток радовал вас свежестью молока.

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!

      Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

      Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

      Две независимые нагревательные системы обеспечивают оптимальную температуру кофе и молока. Автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco гарантирует быстрое и профессиональное приготовление разных видов кофе. Сколько бы порций латте макиато вы ни приготовили, каждая чашка будет идеальной.

      Встроенный кувшин для идеального взбивания молока

      Встроенный кувшин для идеального взбивания молока

      Наслаждайтесь любимым кофе с пышной молочной пеной благодаря автоматическому кувшину с функцией автоочистки. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите кофейный напиток. Ваш любимый кофе — латте макиато, капучино или кофе латте — будет готов за считанные секунды. Кувшин эспрессо-кофемашины Saeco оснащен удобной функцией автоочистки с двумя циклами очищения паром. Трубки кувшина всегда будут чистыми, чтобы вы каждый раз наслаждались вкусом свежего молока.

      Получите идеальную пенку и консистенцию кофе

      Получите идеальную пенку и консистенцию кофе

      Эта кофемашина Saeco оснащена запатентованной системой создания кофейной пенки и структуры напитка. Расположенный на носике регулятор позволяет варьировать давление, меняя таким образом консистенцию напитка и плотность пенки.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Количество бойлеров
        1 бойлер
        Давление воды в насосе
        15 бар (идеальный эспрессо)
        Поддерживаемые виды кофе
        • Молотый кофе
        • Цельные кофейные зерна
        Страна изготовления
        • Сделано в Италии
        • Разработано в Италии
        Съемная варочная группа
        Да
        Питание
        1400  Вт
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        80  см

      • Забота об окружающей среде

        Функция автоматического перехода в режим ожидания
        Да

      • Идеальный эспрессо

        Технология приготовления эспрессо
        • Адаптируемая система Saeco
        • Система сохранения аромата: предварительное заваривание
        • SBS: регулятор кофейной пеночки

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Для различных напитков

        Вариации с молоком
        • Интегрированная автоматическая система подачи молока
        • Регулятор количества молока
        • Съемный кувшин для молока

      • Легко использовать

        Очистка и обслуживание
        • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
        • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции молока
        • Цикл удаления накипи
        Использование
        • Регулируемый диспенсер для кофе
        • Специальное отверстие для молотого кофе
        • Фронтальный доступ ко всем элементам
        • Моментальный пар (2 бойлера)
        • Съемная варочная группа
        • Съемный резервуар для воды

      • Вес и габариты

        Максимальная высота чашки
        150  миллиметра
        Вес продукта
        13,4  кг
        Размеры изделия (Д х Г х В)
        245 x 360 x 420  миллиметра
        Емкость для зерен
        300  г
        Емкость контейнера для отходов
        11  порций
        Объем кувшина для молока
        0,5  Д
        Объем резервуара для воды
        1,5  Д

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