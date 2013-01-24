Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру. Узнать обо всех преимуществах