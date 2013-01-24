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Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру. Узнать обо всех преимуществах
Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали, достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру. Узнать обо всех преимуществах
Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.
В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой эспрессо-кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для кофе с мягким вкусом.
Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
Для непревзойденной гигиеничности эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена полностью автоматической системой двойной очистки кувшина для молока, которая состоит из двух независимых циклов очищения паром. Кувшин быстро очищается после каждого применения, чтобы каждый новый напиток радовал вас свежестью молока.
Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!
Две независимые нагревательные системы обеспечивают оптимальную температуру кофе и молока. Автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco гарантирует быстрое и профессиональное приготовление разных видов кофе. Сколько бы порций латте макиато вы ни приготовили, каждая чашка будет идеальной.
Наслаждайтесь любимым кофе с пышной молочной пеной благодаря автоматическому кувшину с функцией автоочистки. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите кофейный напиток. Ваш любимый кофе — латте макиато, капучино или кофе латте — будет готов за считанные секунды. Кувшин эспрессо-кофемашины Saeco оснащен удобной функцией автоочистки с двумя циклами очищения паром. Трубки кувшина всегда будут чистыми, чтобы вы каждый раз наслаждались вкусом свежего молока.
Эта кофемашина Saeco оснащена запатентованной системой создания кофейной пенки и структуры напитка. Расположенный на носике регулятор позволяет варьировать давление, меняя таким образом консистенцию напитка и плотность пенки.
Технические характеристики
Забота об окружающей среде
Идеальный эспрессо
Обслуживание
Для различных напитков
Легко использовать
Вес и габариты
CP0157/01
HD5226/01
HD5223/01
HD5219/01
HD5061/01
CP0164/01
CA6705/60
CA6700/10
HD5217/01