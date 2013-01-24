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Форма для выпечки

HD9925/01
Общая оценка / 5
  • Набор для выпечки Набор для выпечки Набор для выпечки
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    Форма для выпечки

    HD9925/01
    Общая оценка / 5

    Набор для выпечки

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Форма для выпечки

    Набор для выпечки

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Набор для выпечки

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Форма для выпечки

    Набор для выпечки

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Буклет с рецептами

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        Можно мыть в посудомоечной машине

      • Обслуживание

        -
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        174 x164 x 74  миллиметра
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        210 x 210 x 90  миллиметра
        Вес изделия
        0,343  кг

      • Дизайн и отделка

        Материал основного корпуса
        Форма для выпечки: антипригарное металлическое покрытие
        Материал аксессуаров
        Формы для кексов: красный силикон

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