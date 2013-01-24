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Набор для выпечки
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для выпечки
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
Набор для выпечки
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для выпечки
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и временем приготовления в аэрогриле
Вы можете безопасно очищать эти аксессуары в посудомоечной машине.
Аксессуар для выпечки Philips отлично подходит для использования с аэрогрилем. С его помощью можно готовить много различных блюд.
Всегда можно найти повод поесть кексов. Это может быть день рождения или желание угостить ваших родных и близких. Эти формы для кексов помогут вам приготовить лакомство для каждого гостя.
Аксессуары
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Вес и габариты
Дизайн и отделка