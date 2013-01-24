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Просыпайтесь естественно
Световой будильник обеспечивает максимально комфортное пробуждение. Теперь Вы будете всегда просыпаться легко и с удовольствием! Энергосберегающая лампа позволяет экономить электроэнергию, а дизайн в форме ночника подойдет к интерьеру любой спальни. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь естественно
Световой будильник обеспечивает максимально комфортное пробуждение. Теперь Вы будете всегда просыпаться легко и с удовольствием! Энергосберегающая лампа позволяет экономить электроэнергию, а дизайн в форме ночника подойдет к интерьеру любой спальни. Узнать обо всех преимуществах
Просыпайтесь естественно
Световой будильник обеспечивает максимально комфортное пробуждение. Теперь Вы будете всегда просыпаться легко и с удовольствием! Энергосберегающая лампа позволяет экономить электроэнергию, а дизайн в форме ночника подойдет к интерьеру любой спальни. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь естественно
Световой будильник обеспечивает максимально комфортное пробуждение. Теперь Вы будете всегда просыпаться легко и с удовольствием! Энергосберегающая лампа позволяет экономить электроэнергию, а дизайн в форме ночника подойдет к интерьеру любой спальни. Узнать обо всех преимуществах
За 30 мин. до установленного времени пробуждения уровень яркости света постепенно усиливается. Свет падает на лицо и способствует выработке гормонов энергии, подготавливая организм к пробуждению. Таким образом, просыпаться утром становится намного легче и приятнее.
У каждого человека - индивидуальная светочувствительность. Как правило, при более высокой интенсивности света человеку требуется меньше времени, чтобы полностью проснуться. Интенсивность света будильника Wake-Up Light можно настроить индивидуально до значения 300 люкс. Благодаря этому Вы сможете просыпаться при той интенсивности света, которая подходит именно Вам.
В установленное время вы услышите звуковой сигнал или выбранную радиостанцию. Сначала звук будет тихим, а через 1,5 минуты достигнет заданного уровня громкости. Вы можете выбрать любой из 4 звуковых сигналов: пение птиц в утреннем лесу, мычание коров на альпийских лугах, голос кукушки или расслабляющая музыка для йоги. Постепенно нарастающий звук сигнала обеспечивает комфортное пробуждение.
Встроенный цифровой FM-радиоприемник позволяет каждый день просыпаться под любимую песню или выпуск новостей. Достаточно просто выбрать любимую радиостанцию, и в заданное Вами время приемник включится. Сначала звуки будут тихими, а затем громкость начнет увеличиваться, за 90 секунд достигая установленного Вами уровня.
Таймер отключения позволяет Вам установить время работы лампы для чтения или прослушивания радиоприемника перед сном.
Этот световой будильник является единственным в своем роде имитатором рассвета, в котором используется энергосберегающая лампа. Ее использование позволяет сэкономить до 24 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой.
Кроме динамика, в световой будильник встроен звуковой адаптер, который обеспечивает превосходное качество звука при прослушивании радио или пробуждении под звуки природы.
Технические характеристики
Вес и габариты
Логистические данные
Безопасность
Легко использовать
Свет
Звук
Дисплей