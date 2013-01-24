До 300 люкс для естественного пробуждения

У каждого человека - индивидуальная светочувствительность. Как правило, при более высокой интенсивности света человеку требуется меньше времени, чтобы полностью проснуться. Интенсивность света будильника Wake-Up Light можно настроить индивидуально до значения 300 люкс. Благодаря этому Вы сможете просыпаться при той интенсивности света, которая подходит именно Вам.