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Световой будильник Wake-up Light

HF3475/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Просыпайтесь естественно Просыпайтесь естественно Просыпайтесь естественно
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    Световой будильник Wake-up Light

    HF3475/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Просыпайтесь естественно

    Световой будильник обеспечивает максимально комфортное пробуждение. Теперь Вы будете всегда просыпаться легко и с удовольствием! Энергосберегающая лампа позволяет экономить электроэнергию, а дизайн в форме ночника подойдет к интерьеру любой спальни. Узнать обо всех преимуществах

    Световой будильник Wake-up Light

    Просыпайтесь естественно

    Световой будильник обеспечивает максимально комфортное пробуждение. Теперь Вы будете всегда просыпаться легко и с удовольствием! Энергосберегающая лампа позволяет экономить электроэнергию, а дизайн в форме ночника подойдет к интерьеру любой спальни. Узнать обо всех преимуществах

    Просыпайтесь естественно

    Световой будильник обеспечивает максимально комфортное пробуждение. Теперь Вы будете всегда просыпаться легко и с удовольствием! Энергосберегающая лампа позволяет экономить электроэнергию, а дизайн в форме ночника подойдет к интерьеру любой спальни. Узнать обо всех преимуществах

    Световой будильник Wake-up Light

    Просыпайтесь естественно

    Световой будильник обеспечивает максимально комфортное пробуждение. Теперь Вы будете всегда просыпаться легко и с удовольствием! Энергосберегающая лампа позволяет экономить электроэнергию, а дизайн в форме ночника подойдет к интерьеру любой спальни. Узнать обо всех преимуществах

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      Просыпайтесь естественно

      • Белый
      Постепенно усиливающийся уровень яркости света способствует выработке гормонов энергии

      Постепенно усиливающийся уровень яркости света способствует выработке гормонов энергии

      За 30 мин. до установленного времени пробуждения уровень яркости света постепенно усиливается. Свет падает на лицо и способствует выработке гормонов энергии, подготавливая организм к пробуждению. Таким образом, просыпаться утром становится намного легче и приятнее.

      До 300 люкс для естественного пробуждения

      До 300 люкс для естественного пробуждения

      У каждого человека - индивидуальная светочувствительность. Как правило, при более высокой интенсивности света человеку требуется меньше времени, чтобы полностью проснуться. Интенсивность света будильника Wake-Up Light можно настроить индивидуально до значения 300 люкс. Благодаря этому Вы сможете просыпаться при той интенсивности света, которая подходит именно Вам.

      Выберите любой из 4 звуковых сигналов

      Выберите любой из 4 звуковых сигналов

      В установленное время вы услышите звуковой сигнал или выбранную радиостанцию. Сначала звук будет тихим, а через 1,5 минуты достигнет заданного уровня громкости. Вы можете выбрать любой из 4 звуковых сигналов: пение птиц в утреннем лесу, мычание коров на альпийских лугах, голос кукушки или расслабляющая музыка для йоги. Постепенно нарастающий звук сигнала обеспечивает комфортное пробуждение.

      Цифровой FM-радиоприемник

      Цифровой FM-радиоприемник

      Встроенный цифровой FM-радиоприемник позволяет каждый день просыпаться под любимую песню или выпуск новостей. Достаточно просто выбрать любимую радиостанцию, и в заданное Вами время приемник включится. Сначала звуки будут тихими, а затем громкость начнет увеличиваться, за 90 секунд достигая установленного Вами уровня.

      Свет и радио отключаются в установленное время, после того как Вы засыпаете

      Свет и радио отключаются в установленное время, после того как Вы засыпаете

      Таймер отключения позволяет Вам установить время работы лампы для чтения или прослушивания радиоприемника перед сном.

      Энергосберегающая лампа

      Энергосберегающая лампа

      Этот световой будильник является единственным в своем роде имитатором рассвета, в котором используется энергосберегающая лампа. Ее использование позволяет сэкономить до 24 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой.

      Великолепное качество звука благодаря встроенному звуковому адаптеру

      Кроме динамика, в световой будильник встроен звуковой адаптер, который обеспечивает превосходное качество звука при прослушивании радио или пробуждении под звуки природы.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        38  Вт
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Тип ламп
        Энергосберегающая лампа Philips
        Срок службы ламп
        предполагаемый > 6 000 часов
        Длина шнура
        200  см
        Термоизоляция
        Class II (двойная изоляция)

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        14x19,5x23 (ГxШxВ)  см
        Вес продукта
        WE 1,3 кг, UK 1,35  кг
        Размеры F-box
        19x26,3x27  см
        Вес F-Box
        WE 1,676 кг, UK 1,726  кг
        Количество F-box в A-box
        3  шт.
        Размеры A-box
        58x26,3x27,6  см
        Вес A-Box
        WE 5,288 кг, UK 5,438  кг
        Кол-во в европаллете
        126  шт.

      • Логистические данные

        Код CTV
        8843 475 01
        Страна изготовления
        Китай

      • Безопасность

        не содержит УФ-лучей
        не генерирует УФ-излучение
        Товар сертифицирован Европейским комитетом электротехнической стандартизации
        Да

      • Легко использовать

        Кнопка отложенного сигнала
        9  минут(ы)
        Компактный размер
        Необходимый размер установочной поверхности 14x19,5 см
        Функция резервного питания
        5  минут(ы)
        Пользовательский интерфейс
        3 колесика управления (нажать и повернуть), 1 выключатель
        Нескользящие резиновые ножки
        Да
        Функция тестирования сигнала
        Да

      • Свет

        Функция имитации рассвета (0-
        30  минут(ы)
        Регулятор интенсивности света
        0-300 Люкс при 40-50 см
        Функция включения/выключения света
        Да

      • Звук

        Сигнал будильника
        • 4 естественных и приятных звука
        • ваша любимая цифровая FM радиостанция
        FM-радио
        Да
        Высококачественный музыкальный адаптер
        Встроенный музыкальный адаптер
        Функция отключения звука
        Возможность моментального отключения звука

      • Дисплей

        Настройка уровня яркости дисплея
        4 настройки, достижение максимального значения за 30 мин. работы
        Скрытый LED-индикатор
        Невидимый спроецированный индикатор

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