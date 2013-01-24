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Просыпайтесь в отличном настроении с Wake-up Light!
Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Теперь Вы будете просыпаться легче и чувствовать себя бодрыми и заряженными энергией. Узнать обо всех преимуществах
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Просыпайтесь в отличном настроении с Wake-up Light!
Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Теперь Вы будете просыпаться легче и чувствовать себя бодрыми и заряженными энергией. Узнать обо всех преимуществах
В установленное вами время раздастся сигнал — звук природы, помогающий проснуться окончательно. Громкость выбранного вами звука будет постепенно увеличиваться в течение полутора минут до заданного уровня. Вы можете выбрать один из двух вариантов пения птиц.
У каждого человека — своя светочувствительность. Как правило, при более высокой интенсивности света человеку требуется меньше времени, чтобы полностью проснуться. Интенсивность света будильника Wake-up Light можно настроить индивидуально до значения 200 люкс, всего предусмотрено 10 уровней интенсивности света.
Компания Philips была основана более 100 лет назад, и начала свою историю с производства лампочек. За 100 лет Philips стала глобальной компанией, привносящей инновации во множество различных сфер. Но и сегодня освещение остается одним из фокусных направлений Philips. Световой будильник Wake-up Light — это достойное продолжение разработок, которыми мы городимся, созданное благодаря знаниям и многолетнему опыту лучших в мире специалистов по освещению.
На сегодняшний день будильник Philips Wake-up Light — единственный будильник, чья эффективность доказана научно. Стремясь к тому, чтобы будильник Wake-up Light помогал Вам проснуться как можно более естественным образом и заряжал Вас бодростью, мы провели множество клинических исследований. Мы привлекали к исследованиям независимые научные организации, изучившие влияние света на процесс пробуждения в целом. Так мы получили доказательство того, что световой будильник Philips Wake-up Light — это не только естественное пробуждение, но и заряд бодрости и хорошего настроения с самого утра.
Отложите сигнал будильника всего лишь одним касанием. Через 9 минут сигнал снова повторится с нарастанием громкости.
Имитируя естественный рассвет солнца, свет постепенно становится ярче: в течение 30 минут он плавно переходит в желтый оттенок дневного света. Такое постепенное нарастание света помогает организму проснуться естественным образом. И только после этого раздается выбранный вами сигнал — один из звуков природы, который позволит вам полностью проснуться в прекрасном настроении.
Яркость дисплея можно менять от высокой к средней, затем низкой и очень низкой, а также полностью отключить.
Во время имитации рассвета свет меняется от желтого к ярко-желтому.
Легко использовать
Логистические данные
Звук
Здоровье и хорошее самочувствие благодаря энергии света
Естественный свет
Технические
Безопасность и соответствие стандартам