Время процедуры: 6–8 минут*

Многоразовый ингалятор SideStream можно использовать для терапии в течение 6 месяцев. Благодаря своей уникальной конструкции ингалятор SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращает время процедуры. Он совместим с наиболее часто назначаемыми препаратами для респираторной терапии. Узнать обо всех преимуществах