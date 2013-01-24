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Время процедуры: 6–8 минут*
Многоразовый ингалятор SideStream можно использовать для терапии в течение 6 месяцев. Благодаря своей уникальной конструкции ингалятор SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращает время процедуры. Он совместим с наиболее часто назначаемыми препаратами для респираторной терапии. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Время процедуры: 6–8 минут*
Многоразовый ингалятор SideStream можно использовать для терапии в течение 6 месяцев. Благодаря своей уникальной конструкции ингалятор SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращает время процедуры. Он совместим с наиболее часто назначаемыми препаратами для респираторной терапии. Узнать обо всех преимуществах
Время процедуры: 6–8 минут*
Многоразовый ингалятор SideStream можно использовать для терапии в течение 6 месяцев. Благодаря своей уникальной конструкции ингалятор SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращает время процедуры. Он совместим с наиболее часто назначаемыми препаратами для респираторной терапии. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Время процедуры: 6–8 минут*
Многоразовый ингалятор SideStream можно использовать для терапии в течение 6 месяцев. Благодаря своей уникальной конструкции ингалятор SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращает время процедуры. Он совместим с наиболее часто назначаемыми препаратами для респираторной терапии. Узнать обо всех преимуществах
Верхняя часть ингалятора SideStream, при использовании в сочетании с компрессором InnoSpire, обеспечивает ускоренную подачу аэрозольного препарата и короткое время процедуры, позволяя вам не нарушать ваш ежедневный распорядок.
Обеспечить устойчивую ингаляционную терапию намного легче при стабильном и надежном использовании препарата. В SideStream эффективная работа обеспечивается за счет разделения основного потоков воздуха и лекарства.
Ингалятор SideStream с системой Вентури увеличивает воздушный поток, создаваемый компрессором, таким образом обеспечивая более эффективный процесс подачи препарата и за меньший период времени.
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