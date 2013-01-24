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SideStream Reusable

Набор для пациента

HH1426/00
Общая оценка / 5
  • Время процедуры: 6–8 минут* Время процедуры: 6–8 минут* Время процедуры: 6–8 минут*
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    SideStream Reusable Набор для пациента

    HH1426/00
    Общая оценка / 5

    Время процедуры: 6–8 минут*

    Многоразовый ингалятор SideStream можно использовать для терапии в течение 6 месяцев. Благодаря своей уникальной конструкции ингалятор SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращает время процедуры. Он совместим с наиболее часто назначаемыми препаратами для респираторной терапии. Узнать обо всех преимуществах

    SideStream Reusable Набор для пациента

    Время процедуры: 6–8 минут*

    Многоразовый ингалятор SideStream можно использовать для терапии в течение 6 месяцев. Благодаря своей уникальной конструкции ингалятор SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращает время процедуры. Он совместим с наиболее часто назначаемыми препаратами для респираторной терапии. Узнать обо всех преимуществах

    Время процедуры: 6–8 минут*

    Многоразовый ингалятор SideStream можно использовать для терапии в течение 6 месяцев. Благодаря своей уникальной конструкции ингалятор SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращает время процедуры. Он совместим с наиболее часто назначаемыми препаратами для респираторной терапии. Узнать обо всех преимуществах

    SideStream Reusable Набор для пациента

    Время процедуры: 6–8 минут*

    Многоразовый ингалятор SideStream можно использовать для терапии в течение 6 месяцев. Благодаря своей уникальной конструкции ингалятор SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращает время процедуры. Он совместим с наиболее часто назначаемыми препаратами для респираторной терапии. Узнать обо всех преимуществах

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      Время процедуры: 6–8 минут*

      Благодаря проверенной технологии процедура выполняется легко и быстро

      • Используется с компрессорной системой
      • Включает SideStream Reusable
      • Включает маски для взрослых и детей
      • Включает трубки и загубник
      Обеспечивает приток воздуха

      Обеспечивает приток воздуха

      Верхняя часть ингалятора SideStream, при использовании в сочетании с компрессором InnoSpire, обеспечивает ускоренную подачу аэрозольного препарата и короткое время процедуры, позволяя вам не нарушать ваш ежедневный распорядок.

      Обеспечивает стабильную терапию

      Обеспечивает стабильную терапию

      Обеспечить устойчивую ингаляционную терапию намного легче при стабильном и надежном использовании препарата. В SideStream эффективная работа обеспечивается за счет разделения основного потоков воздуха и лекарства.

      Время процедуры: 6–8 минут*

      Время процедуры: 6–8 минут*

      Ингалятор SideStream с системой Вентури увеличивает воздушный поток, создаваемый компрессором, таким образом обеспечивая более эффективный процесс подачи препарата и за меньший период времени.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        Меньше деталей
        Простота сборки и чистки
        Система Вентури
        Стабильная подача препарата

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          • *При использовании 2,5 мл сальбутамола