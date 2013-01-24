Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Инфракрасная лампа InfraPhil

HP3616
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Снятие болей в мышцах Снятие болей в мышцах Снятие болей в мышцах
    -{discount-value}

    Инфракрасная лампа InfraPhil

    HP3616
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Похожие продукты

    Смотреть все infrared-lights

      Снятие болей в мышцах

      Глубокое направленное инфракрасное прогревание

      • 150 Вт
      Глубоко проникающее инфракрасное излучение

      Глубоко проникающее инфракрасное излучение

      Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

      Узкофокусная инфракрасная лампа 150 Ватт

      Узкофокусная инфракрасная лампа 150 Ватт

      Инфракрасная лампа Philips специально создана для снятия боли на участках тела площадью 20 x 30 см, например на плечах, локтях, голенях и шеи. Концентрические круги помогают сфокусировать лучи на определенной области.

      Регулируемый наклон

      Регулируемый наклон

      Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.

      Переключатель включение/выключение

      Переключатель включение/выключение

      Удобный переключатель вкл./выкл. на задней панели инфракрасной лампы: нет необходимости отключать прибор от электросети после каждого сеанса.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Инфракрасная лампа оснащена держателем для хранения шнура, расположенным на задней панели. Просто оберните шнур вокруг держателя.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Возможность регулировки
        угол наклона 0 - 40 градусов (назад)
        Переключатель включение/выключение
        Да

      • Удобное хранение

        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        150  Вт
        напряжение
        220/230 В или 240/250 В  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        180  см
        Термоизоляция
        Class II (двойная изоляция)
        Тип ламп
        PAR 38E, 150 Вт + призматические кольца для более точной фокусировки
        срок службы лампы
        750 сеансов по 10 минут

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        22,0 x 13,0 x 18,5 (ВxШxГ)  см
        Вес продукта
        1  кг
        Размеры F-box
        22,5 x 14,0 x 20,4 (ВxШxГ)  см
        Вес F-Box
        1  кг
        Количество F-box в A-box
        6  шт.
        Размеры A-box
        24,0 x 28,8 x 62,4 (ВxШxГ)  см
        Вес A-Box
        6,4  кг
        Кол-во в европаллете
        192  шт.

      • Логистические данные

        Код CTV
        884361601000
        Страна изготовления
        Германия

      • Безопасность

        Сертификация IEC
        Соответствует требованиям IEC 60335

      • Медицинское оборудование

        Директива по медицинскому оборудованию
        • 2007/47/EC
        • MDD 93/42/EEC

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии