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Инфракрасная лампа InfraCare

HP3621
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  • Эффективное снятие боли Эффективное снятие боли Эффективное снятие боли
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    Инфракрасная лампа InfraCare

    HP3621
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    Эффективное снятие боли

    Глубоко проникающее тепло инфракрасной лампы Узнать обо всех преимуществах

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    Инфракрасная лампа InfraCare

    Эффективное снятие боли

    Глубоко проникающее тепло инфракрасной лампы Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективное снятие боли

      Глубоко проникающее инфракрасное излучение

      • 200 Вт
      • Направленное лечебное воздействие
      Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 200 Ватт

      Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 200 Ватт

      Лампа Philips InfraCare HP 3621 специально разработана для эффективного снятия боли на участках 20 x 30 см, например на плечах, локте или шее. В лампе InfraCare применяется инновационная технология инфракрасных галогеновых ламп. Специальная оптика, фильтр и галогеновая лампа 200 Вт рассчитаны на лечебное воздействие на отдельный участок тела. Теперь тепловое воздействие стало более комфортным, так как тепло более равномерно распределяется по облучаемому участку.

      Регулируемый наклон

      Регулируемый наклон

      Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.

      Глубоко проникающее инфракрасное излучение

      Глубоко проникающее инфракрасное излучение

      Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

      Технические характеристики

      • Эффективное снятие боли

        Глубокое проникание тепла
        Да

      • Узконаправленное действие

        Область обогрева
        20 x 30  см
        Инфракрасная галогеновая лампа
        200  Вт

      • Легко использовать

        Возможность регулировки
        угол наклона 0 - 40 градусов (назад)
        Мягкая ручка
        для простой перестановки и установки
        Переключатель включение/выключение
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        200  Вт
        напряжение
        110 или 220-230  В
        Частота
        50/60  Гц
        Срок службы ламп
        500  часов
        Длина шнура
        200  см
        Термоизоляция
        Class II (двойная изоляция)

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        20 x 30,9 x 17,2 (ВxШxГ)  см
        Вес продукта
        1,2  кг
        Размеры F-box
        28 x 38,6 x 24,5 (ВxШxГ)  см
        Вес F-Box
        1,6  кг
        Количество F-box в A-box
        3  шт.
        Размеры A-box
        29 x 40,4 x 74,5 (ВxШxГ)  см
        Вес A-Box
        4,8  кг
        Кол-во в европаллете
        60  шт.

      • Логистические данные

        Код CTV
        884362101000
        Страна изготовления
        Германия

      • Безопасность

        Сертификация IEC
        Соответствует требованиям IEC 60601 и 60335

      • Медицинское оборудование

        Директива по медицинскому оборудованию
        • 2007/47/EC
        • MDD 93/42/EEC

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