Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 300 Ватт

Лампа Philips InfraCare HP 3631 специально разработана для эффективного снятия боли на участках 40 x 30 см, например на плечах и шее, в области поясницы, на бедре, руке. В лампе InfraCare применяется инновационная технология инфракрасных галогеновых ламп. Специальная оптика, фильтр и мощная (300 Ватт) галогеновая лампа рассчитаны на лечебное воздействие на отдельный участок тела (40 x 30 см). Теперь тепловое воздействие стало комфортнее, так как тепло более равномерно распределяется по облучаемому участку.