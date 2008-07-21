Ключевые слова для поиска

  • Великолепный результат надолго Великолепный результат надолго Великолепный результат надолго

    SalonStraight Pro Выпрямитель

    HP4669/20

    Великолепный результат надолго

    Теперь можно выпрямлять волосы при температуре профессиональной укладки — 215 °C, что в сочетании с гладкими турмалиновыми керамическими пластинами и технологией равномерного распределения тепла обеспечивает превосходный результат.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Pro Выпрямитель

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Великолепный результат надолго

    SalonStraight Pro

    • 215 °C
    • Керамика/турмалин
    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

    Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

    Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

    Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Легкая фиксация пластин для удобства хранения

    Легкая фиксация пластин для удобства хранения

    Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.

    Индикатор готовности к работе

    Индикатор готовности к работе

    Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Высокая температура укладки 215 °C для профессиональных результатов

    Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

    Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

    Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  В
      Максимальная температура
      215  °C
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.