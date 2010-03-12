HP4686/22
Выпрямление волос еще никогда не было таким простым
Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.
Мягкая прорезиненная ручка с эргономичным дизайном не выскальзывает из рук. Уникальный дизайн создан в результате тестирования, проведенного профессионалами и сотрудниками салонов красоты.
Турмалин — это драгоценный камень с натуральными ионными свойствами. Эти свойства оказались полезными при создании керамических выпрямляющих пластин. Особые пластины сочетают в себе уникальные преимущества керамики и турмалина и идеально распределяют тепло по своей поверхности, что обеспечивает их легкое скольжение и придает волосам блеск. Наслаждайтесь гладкими, послушными волосами благодаря укладке с помощью керамико-турмалиновых пластин.
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