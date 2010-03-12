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  • Выпрямление волос еще никогда не было таким простым Выпрямление волос еще никогда не было таким простым Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

    Выпрямитель

    HP4686/22

    Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

    Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выпрямитель

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    Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

    Выпрямитель SalonStyle & Control

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

    Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

    Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

    Индикатор включения/выключения

    Индикатор включения/выключения

    Цифровая настройка температурных режимов помогает придать идеальную гладкость всем типам волос

    Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.

    Прорезиненная ручка обеспечивает легкость использования

    Мягкая прорезиненная ручка с эргономичным дизайном не выскальзывает из рук. Уникальный дизайн создан в результате тестирования, проведенного профессионалами и сотрудниками салонов красоты.

    Керамико-турмалиновые пластины для послушных, блестящих и гладких волос

    Турмалин — это драгоценный камень с натуральными ионными свойствами. Эти свойства оказались полезными при создании керамических выпрямляющих пластин. Особые пластины сочетают в себе уникальные преимущества керамики и турмалина и идеально распределяют тепло по своей поверхности, что обеспечивает их легкое скольжение и придает волосам блеск. Наслаждайтесь гладкими, послушными волосами благодаря укладке с помощью керамико-турмалиновых пластин.

    Легкая фиксация пластин для удобства хранения

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    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Прическа в данный момент
      • Прямые
      • Кудрявые
      • Волнистые
      Толщина волос
      • Густые
      • Тонкие
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      • Короткие
      Для ослабленных волос
      Да

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  В
      Питание
      39  Вт
      Длина шнура
      1,8  м
      Цвет/отделка
      Розовый/черный с рисунком

    Badge-D2C

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