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Выпрямитель

HP4686/22
Общая оценка / 5
  • Выпрямление волос еще никогда не было таким простым Выпрямление волос еще никогда не было таким простым Выпрямление волос еще никогда не было таким простым
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    Выпрямитель

    HP4686/22
    Общая оценка / 5

    Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

    Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выпрямитель

    Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

    Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

    Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

    Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выпрямитель

    Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

    Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

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      Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

      Выпрямитель SalonStyle & Control

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

      Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

      Индикатор включения/выключения

      Индикатор включения/выключения

      Цифровая настройка температурных режимов помогает придать идеальную гладкость всем типам волос

      Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.

      Прорезиненная ручка обеспечивает легкость использования

      Мягкая прорезиненная ручка с эргономичным дизайном не выскальзывает из рук. Уникальный дизайн создан в результате тестирования, проведенного профессионалами и сотрудниками салонов красоты.

      Керамико-турмалиновые пластины для послушных, блестящих и гладких волос

      Турмалин — это драгоценный камень с натуральными ионными свойствами. Эти свойства оказались полезными при создании керамических выпрямляющих пластин. Особые пластины сочетают в себе уникальные преимущества керамики и турмалина и идеально распределяют тепло по своей поверхности, что обеспечивает их легкое скольжение и придает волосам блеск. Наслаждайтесь гладкими, послушными волосами благодаря укладке с помощью керамико-турмалиновых пластин.

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

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      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 m
        Напряжение
        220—240 V
        Питание
        39 W
        Цвет/отделка
        Розовый/черный с рисунком

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Прическа в данный момент
        • Прямые
        • Кудрявые
        • Волнистые
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        • Короткие
        Толщина волос
        • Густые
        • Тонкие
        Для ослабленных волос
        Да

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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