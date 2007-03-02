HP6502/00
Satinelle Ice PREMIUM
Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.
Высокочастотный массаж минимизирует неприятные ощущения при эпиляции
идеально повторяет изгибы тела, охлаждая кожу и смягчая ощущения при эпиляции.
Уникальный керамический материал и эргономичная конструкция обеспечивают на 20 % более быструю эпиляцию. **По сравнению с Philips Satin Ice.
Вес и габариты
Логистические данные
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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