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  • Satinelle Ice PREMIUM Satinelle Ice PREMIUM Satinelle Ice PREMIUM

    Satinelle Эпилятор

    HP6502/00

    Satinelle Ice PREMIUM

    Первый керамический эпилятор с охлаждающей насадкой класса Премиум и системой высокочастотного массажа.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

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    Satinelle Ice PREMIUM

    Эпилятор с охлаждающей насадкой и высокочастотным массажем для легкой эпиляции

    Гипоаллергенные диски

    Гипоаллергенные диски

    Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Высокочастотный массаж

    Высокочастотный массаж минимизирует неприятные ощущения при эпиляции

    Охлаждающая насадка класса Премиум

    идеально повторяет изгибы тела, охлаждая кожу и смягчая ощущения при эпиляции.

    Керамическая система эпиляции

    Уникальный керамический материал и эргономичная конструкция обеспечивают на 20 % более быструю эпиляцию. **По сравнению с Philips Satin Ice.

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      235x192x116 (ВxШxГ)  миллиметра
      Размеры A-box
      258x592x195 (ВxШxГ)  миллиметра
      Вес A-Box
      3642  г
      Вес F-Box
      669  г
      Количество предметов в A-box
      5  шт.

    • Логистические данные

      Количество поддонов (Европа)
      160  шт.
      Количество поддонов (Великобритания)
      200  шт.
      Размер поддона (Европа)
      115 x 120 x 80  см
      Размер поддона (Великобритания)
      115 x 120 x 100  см

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Для простой очистки
      Съемная бритвенная головка
      Для мягкого бритья
      Насадка для чувствительных участков
      Да
      Отшелушивающая подушечка
      Предотвращает врастание волосков
      Термоизолирующий футляр
      Для удобства в обращении
      Роскошный футляр
      Для хранения и защиты

    • Технические характеристики

      Количество пинцетов
      24
      потребляемая мощность
      6  Вт
      Напряжение
      100—240  В
      Количество дисков
      13
      Источник питания
      Переменный ток-резервный ток (сеть)
      движений в секунду, скорость 1
      880
      Мотор
      Постоянный ток 14 В
      движений в секунду, скорость 2
      1080
      об/мин скорость 1
      2200 мин
      об/мин скорость 2
      2700 мин.

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да
      Керамическая система эпиляции
      Да
      Плавающая головка охладителя
      Да
      Высокочастотный массаж
      Да

    Badge-D2C

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