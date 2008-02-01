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  • Безболезненная, быстрая эпиляция Безболезненная, быстрая эпиляция Безболезненная, быстрая эпиляция

    Satinelle Ice Premium Эпилятор

    HP6511/00

    Безболезненная, быстрая эпиляция

    Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Этот эпилятор с питанием от аккумуляторов можно использовать в любое время и в любом месте!

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    Satinelle Ice Premium Эпилятор

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    Высокочастотный массаж с Алоэ Вера

    Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.

    Гипоаллергенные диски с антибактериальным покрытием

    Гипоаллергенные диски с антибактериальным покрытием

    Керамическая эпиляционная головка с гипоаллергенными дисками снижает риск появления аллергических реакций.

    Изогнутая эпиляционная головка

    Изогнутая эпиляционная головка

    Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.

    Уникальная керамическая система эпиляции

    Уникальная керамическая система эпиляции

    обеспечивает на 20% более быструю и эффективную эпиляцию.

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Перезарядка

    Эпилятор оснащен подзаряжаемым аккумулятором, поэтому его можно использовать повсеместно без подключения к электросети.

    • Аксессуары

      Насадка для чувствительных участков тела
      для чувствительных участков тела
      Роскошный футляр
      для хранения и защиты
      Отшелушивающая рукавица
      предотвращает врастание волосков
    Badge-D2C

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