Безболезненная, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Этот эпилятор с питанием от аккумуляторов можно использовать в любое время и в любом месте! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безболезненная, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Этот эпилятор с питанием от аккумуляторов можно использовать в любое время и в любом месте! Узнать обо всех преимуществах
Безболезненная, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Этот эпилятор с питанием от аккумуляторов можно использовать в любое время и в любом месте! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безболезненная, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Этот эпилятор с питанием от аккумуляторов можно использовать в любое время и в любом месте! Узнать обо всех преимуществах
Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.
Керамическая эпиляционная головка с гипоаллергенными дисками снижает риск появления аллергических реакций.
Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.
обеспечивает на 20% более быструю и эффективную эпиляцию.
Эпилятор оснащен подзаряжаемым аккумулятором, поэтому его можно использовать повсеместно без подключения к электросети.
Аксессуары
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