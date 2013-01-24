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Наслаждайтесь гладкостью кожи.
Эпилятор Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальный уровень гигиены. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит бритвенная головка с насадкой-триммером. Узнать обо всех преимуществах
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Наслаждайтесь гладкостью кожи.
Эпилятор Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальный уровень гигиены. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит бритвенная головка с насадкой-триммером. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи и эргономичная конструкция, которая идеально подходит для использования как на влажной, так и на сухой коже.
Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции.
Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.
Используется на влажной и сухой коже.
У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной
Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.
В комплект эпилятора входит насадка для чувствительных участков. Насадка предназначена специально для более нежной кожи и обеспечивает бережную эпиляцию чувствительных участков тела
Эпилирующую головку легко промывать под водой.
Особенности
Аксессуары
Технические характеристики