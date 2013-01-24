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SatinSoft

Эпилятор

HP6522/01
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  • Наслаждайтесь гладкостью кожи. Наслаждайтесь гладкостью кожи. Наслаждайтесь гладкостью кожи.
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    SatinSoft Эпилятор

    HP6522/01
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    Наслаждайтесь гладкостью кожи.

    Эпилятор Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальный уровень гигиены. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит бритвенная головка с насадкой-триммером. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SatinSoft Эпилятор

    Наслаждайтесь гладкостью кожи.

    Эпилятор Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальный уровень гигиены. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит бритвенная головка с насадкой-триммером. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь гладкостью кожи.

      Эпилятор с системой Skin Perfect

      • Система SkinCare
      • Влажный и сухой уход
      • Бритвенная головка
      Щеточка для пилинга для еще более сияющей кожи.

      Щеточка для пилинга для еще более сияющей кожи.

      Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи и эргономичная конструкция, которая идеально подходит для использования как на влажной, так и на сухой коже.

      Вибрирующая массажная насадка подготавливает кожу

      Вибрирующая массажная насадка подготавливает кожу

      Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции.

      Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.

      Wet&Dry: для использования в душе и на сухой коже

      Wet&Dry: для использования в душе и на сухой коже

      Используется на влажной и сухой коже.

      Выберите необходимый режим скорости

      Выберите необходимый режим скорости

      У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

      Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

      Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

      Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.

      Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

      Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

      В комплект эпилятора входит насадка для чувствительных участков. Насадка предназначена специально для более нежной кожи и обеспечивает бережную эпиляцию чувствительных участков тела

      Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

      Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

      Эпилирующую головку легко промывать под водой.

      Технические характеристики

      • Особенности

        2 режима скорости
        Да

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Съемная бритвенная головка
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Чехол для хранения
        Да

      • Технические характеристики

        Количество пинцетов
        20
        Количество дисков
        21
        движений в секунду, скорость 1
        666
        движений в секунду, скорость 2
        733
        напряжение
        3,6  В

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