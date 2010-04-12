Профессиональная укладка — минимум усилий
Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональная укладка — минимум усилий
Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональная укладка — минимум усилий
Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональная укладка — минимум усилий
Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
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Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание
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