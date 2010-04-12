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Выпрямитель

HP8300
Общая оценка / 5
  • Профессиональная укладка — минимум усилий Профессиональная укладка — минимум усилий Профессиональная укладка — минимум усилий
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    Выпрямитель

    HP8300
    Общая оценка / 5

    Профессиональная укладка — минимум усилий

    Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выпрямитель

    Профессиональная укладка — минимум усилий

    Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Профессиональная укладка — минимум усилий

    Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выпрямитель

    Профессиональная укладка — минимум усилий

    Создайте свой стиль! Удобный выпрямитель Simply SalonStraight оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC, и обеспечивает идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Профессиональная укладка — минимум усилий

      Выпрямитель Simply SalonStraight

      • SalonStraight
      • Керамика
      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

      Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      .

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        60
        Длина шнура
        1,8 m
        Напряжение
        110-240 V
        Максимальная температура
        180 °C

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Длина волос
        • Средний
        • Короткие
        Толщина волос
        • Средний
        • Густые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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