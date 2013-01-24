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Прямые волосы — легко
Удобный выпрямитель для укладки и выпрямления волос Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прямые волосы — легко
Удобный выпрямитель для укладки и выпрямления волос Узнать обо всех преимуществах
Прямые волосы — легко
Удобный выпрямитель для укладки и выпрямления волос Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прямые волосы — легко
Удобный выпрямитель для укладки и выпрямления волос Узнать обо всех преимуществах
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание