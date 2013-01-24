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Care SilkySmooth

HP8333/00
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  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
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    Care SilkySmooth

    HP8333/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации

    Выпрямитель Philips Care оснащен необычайно гладкими пластинами, которые значительно уменьшают трение, предотвращая повреждение волос и придавая волосам идеальную гладкость и здоровый блеск Узнать обо всех преимуществах

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    Care SilkySmooth

    Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации

    Выпрямитель Philips Care оснащен необычайно гладкими пластинами, которые значительно уменьшают трение, предотвращая повреждение волос и придавая волосам идеальную гладкость и здоровый блеск Узнать обо всех преимуществах

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      Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации

      Выпрямитель с гладкими пластинами

      • Керамические пластины
      • Температура 140–220 C
      • Ионизация
      В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

      В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

      Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

      Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        60 секунд
        Максимальная температура
        220  °C
        Длина шнура
        1,8  м
        Тип нагревателя
        PTC
        напряжение
        110-240  В

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Керамическое покрытие SilkySmooth
        Шнур на шарнире
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Толщина волос
        • Средние
        • Густые
        • Тонкие
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        • Короткие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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