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  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации

    Care SilkySmooth

    HP8333/00

    Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации

    Выпрямитель Philips Care оснащен необычайно гладкими пластинами, которые значительно уменьшают трение, предотвращая повреждение волос и придавая волосам идеальную гладкость и здоровый блеск

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    Care SilkySmooth

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    Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации

    Выпрямитель с гладкими пластинами

    • Керамические пластины
    • Температура 140–220 C
    • Ионизация
    В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

    В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

    Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

    Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

    Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      • Короткие
      Толщина волос
      • Средний
      • Густые
      • Тонкие

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Напряжение
      110-240  В
      Время нагрева
      60 секунд
      Максимальная температура
      220  °C
      Тип нагревателя
      PTC

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Керамическое покрытие SilkySmooth
      Шнур на шарнире
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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