HP8342
Уход за волосами днем и ночью
Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении.Узнать обо всех преимуществах
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Автоматическая настройка для бережной укладки. Прическа сохранится на весь день, и при этом ваши волосы будут оставаться здоровыми
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
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Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Длинный шнур обеспечивает максимальное удобство использования.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
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Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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