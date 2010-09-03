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Выпрямитель

HP8342
Общая оценка / 5
  • Уход за волосами днем и ночью Уход за волосами днем и ночью Уход за волосами днем и ночью
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    Выпрямитель

    HP8342
    Общая оценка / 5

    Уход за волосами днем и ночью

    Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 790 руб.

    Выпрямитель

    Уход за волосами днем и ночью

    Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении. Узнать обо всех преимуществах

    Уход за волосами днем и ночью

    Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 790 руб.

    Выпрямитель

    Уход за волосами днем и ночью

    Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении. Узнать обо всех преимуществах

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      Уход за волосами днем и ночью

      SalonStraight Respect

      • SalonStraight
      • Respect
      Более бережная укладка благодаря автоматическому выбору безопасной температуры

      Более бережная укладка благодаря автоматическому выбору безопасной температуры

      Автоматическая настройка для бережной укладки. Прическа сохранится на весь день, и при этом ваши волосы будут оставаться здоровыми

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

      Шнур 2 м для удобства использования

      Шнур 2 м для удобства использования

      Длинный шнур обеспечивает максимальное удобство использования.

      Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

      Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Автоматическое отключение через 1 час

      Автоматическое отключение через 1 час

      С гламурной сумочкой для удобства хранения

      С гламурной сумочкой для удобства хранения

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        230  °C
        Тип нагревателя
        PTC
        Время нагрева
        30 с
        напряжение
        110-240  В

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Да
        Индикатор готовности к работе
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Толщина волос
        • Средние
        • Густые
        • Тонкие
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        • Короткие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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