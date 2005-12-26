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Coolskin

Бритва NIVEA FOR MEN

HQ6710
Общая оценка / 5
  • Уникальная бритва с дозатором лосьона Уникальная бритва с дозатором лосьона Уникальная бритва с дозатором лосьона
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    Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

    HQ6710
    Общая оценка / 5

    Уникальная бритва с дозатором лосьона

    Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

    Уникальная бритва с дозатором лосьона

    Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.

    Уникальная бритва с дозатором лосьона

    Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

    Уникальная бритва с дозатором лосьона

    Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.

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      Уникальная бритва с дозатором лосьона

      с лосьоном NIVEA FOR MEN

      Уникальная система нанесения лосьона NIVEA FOR MEN

      Уникальная система нанесения лосьона NIVEA FOR MEN

      Лосьон/гель NIVEA FOR MEN увлажняет кожу во время бритья, способствуя более чистому бритью и защищая кожу от раздражения. Обогащен витаминами и не содержит спирта, тонизирует и улучшает состояние кожи. Простая в установке система картриджей.

      Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

      Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

      Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.

      Технология Super Lift & Cut® и специальная система лезвий

      Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        • Система 3D, повторяющая контуры лица

      • Удобство использования

        Дисплей
        Индикатор зарядки
        Зарядка
        Перезарядка
        Зарядка
        8 часов
        Сухой и влажный уход
        Использование в душе
        Время работы бритвы
        15 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Аксессуары

        Подставка
        Зарядное устройство
        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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