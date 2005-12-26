Уникальная бритва с дозатором лосьона
Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальная бритва с дозатором лосьона
Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.
Уникальная бритва с дозатором лосьона
Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальная бритва с дозатором лосьона
Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.
Лосьон/гель NIVEA FOR MEN увлажняет кожу во время бритья, способствуя более чистому бритью и защищая кожу от раздражения. Обогащен витаминами и не содержит спирта, тонизирует и улучшает состояние кожи. Простая в установке система картриджей.
Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.
Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.
Качество бритья
Удобство использования
Аксессуары
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