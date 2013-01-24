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бритвенные головки

HQ8/50
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    бритвенные головки

    HQ8/50
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    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Больше не продается
      • Купить бритвенные головки для SH50
      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Бритвенные головки

      Бритвенные головки

      Специальная конструкция бритвенных головок обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных головок в наборе
        3
        Подходит для
        • HQ7100
        • HQ7140
        • HQ7160
        • HQ7180
        • HQ7200
        • HQ7240
        • HQ7290
        • HQ7742
        • HQ7760
        • HQ7762
        • HQ7780
        • HQ7782
        • HQ8445
        • HQ8830
        • HQ8850
        • HQ8870
        • HQ8880
        • HQ8882
        • HQ8890
        • HQ8894
        • AT750
        • AT751
        • AT890
        • AT891
        • HQ7120
        • HQ7141
        • HQ7142
        • HQ7143
        • HQ7165
        • HQ7260
        • HQ7300
        • HQ7310
        • HQ7320
        • HQ7330
        • HQ7340
        • HQ7350
        • HQ7360
        • HQ7363
        • HQ7380
        • HQ7390
        • HQ7890
        • HQ8825
        • HQ8845
        • HQ8865
        • HQ8875
        • HQ8885
        • HQ8893
        • PT710
        • PT715
        • PT720
        • PT725
        • PT730
        • PT735
        • PT860
        • PT870
        Улучшенные бритвенные головки
        Модель HQ8 была заменена на SH50

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