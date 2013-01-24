Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

Ручной блендер из коллекции Philips Daily сочетает в себе мощность 550 Вт и насадку блендера уникального дизайна. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах