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Avance Collection

Ручной блендер

HR1650/90
Общая оценка / 5
3 награды
  • Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий
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    Avance Collection Ручной блендер

    HR1650/90
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Максимальный результат, минимум усилий

    Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный результат, минимум усилий

    Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальный результат, минимум усилий

    Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный результат, минимум усилий

    Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в получении оптимальных результатов с минимумом усилий. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальный результат, минимум усилий

      Инновационная ручка с выемкой для большого пальца для большего удобства

      • 600 Вт
      • металлическая нога
      • Стакан
      Ручка с выемкой для большого пальца

      Ручка с выемкой для большого пальца

      Удобная ручка с выемкой для большого пальца и большими кнопками.

      Отсоединение одним нажатием кнопки

      Отсоединение одним нажатием кнопки

      Простая сборка и разборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки.

      20 режимов скорости

      20 режимов скорости

      20 режимов скорости для оптимальной работы.

      Кнопка турборежима

      Кнопка турборежима

      Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Никаких брызг и грязи при смешивании.

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Защитная крышка для безопасного хранения ножа

      Защитная крышка для безопасного хранения ножа

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет(а)
        Чернильно-черный
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь и полипропилен
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Вал для материалов
        Нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        Да
        Режимы скоростей
        20 режимов скорости
        Турборежим
        Да

      • Аксессуары

        Защитная крышка
        Да
        Стакан
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        600  Вт
        напряжение
        220—240  В

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        Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

        Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

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