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Daily Collection

Блендер

HR2001/70
Общая оценка / 5
  • Все легко и просто Все легко и просто Все легко и просто
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    Daily Collection Блендер

    HR2001/70
    Общая оценка / 5

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Блендер

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Блендер

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Все легко и просто

      Блендер с 5 зазубренными лезвиями и мотором мощностью 350 Вт

      • 350 Вт
      • Пластиковый кувшин 1,5 л
      • с мельничкой
      • 2 режима скорости и импульсный режим
      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Полная гарантия на 2 года.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Ударопрочный кувшин

      Ударопрочный кувшин

      Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

      Съемный ножевой блок

      Съемный ножевой блок

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

      Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

      Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.

      Долговечные зазубренные лезвия

      Долговечные зазубренные лезвия

      Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Мельница
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с голубым оттенком
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        SAN
        Материал корпуса
        PP

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        1,5  Д
        Эффективная емкость кувшина
        1,25  Д
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        350  Вт
        напряжение
        220—240  В

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