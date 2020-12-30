Ключевые слова для поиска

  • Прекрасно подходит для любой кухни Прекрасно подходит для любой кухни Прекрасно подходит для любой кухни

    Компактный блендер

    HR2027/70

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 Вт

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Компактный блендер

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Компактный блендер, который удобно хранить

    • 400 Вт
    • Пластиковый кувшин 1,75 л
    • с мельницей и фильтром
    • Удобное хранение
    Храните кувшин над основанием

    Храните кувшин над основанием

    При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.

    Ударопрочный кувшин

    Ударопрочный кувшин

    Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

    Зазубренные лезвия

    Зазубренные лезвия

    Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.

    Съемный ножевой блок

    Съемный ножевой блок

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Полная гарантия на 2 года.

    Фильтр для очистки сока

    Фильтр для очистки сока

    Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.

    Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

    Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

    Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.

    Различные режимы скорости

    Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP
      Цвет
      Белый с голубым оттенком
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      SAN

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      400  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместимость кувшина блендера
      1.75  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.