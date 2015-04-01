HR2162/00
Нежный полезный смузи всего за несколько секунд
Блендер Philips линейки Viva Collection с мотором 600 Вт, кувшином 2 л и ножом ProBlend 5 обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто!Узнать обо всех преимуществах
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Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 600 Вт.
Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания.
В 2-литровом кувшине из прочного пластика вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи и поделиться им с близкими.
Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.
Литой регулятор для удобного и быстрого управления скоростью.
С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.
Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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