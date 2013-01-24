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Мини-блендер

HR2870/60
Общая оценка / 5
1 награда
  • Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро
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    Мини-блендер

    HR2870/60
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

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      Увлекательно, свежо и быстро

      • 250 Вт
      • Пластиковый кувшин 0,6 л
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      • 2 режима скорости
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      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый со светло-зелеными вставками
        Материал кувшина блендера
        SAN
        Частота
        50/60 Hz
        Емкость измельчителя
        350 ml
        Напряжение
        220–240 V
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Измельчитель
        Да
        Чаша для коктейлей
        Да
        Вместимость кувшина блендера
        0,75 L
        Материал корпуса
        Пластик ABS
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Емкость чаши для соков
        350 ml
        Режим скорости
        2
        Мощность
        250 W

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